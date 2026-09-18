Τα σκάνδαλα της περιόδου 2019-2026 αντικείμενο της πολιτικής αντιπαράθεσης

Επτά χρόνια διακυβέρνησης της χώρας από τη ΝΔ, μια σειρά από υποθέσεις που συγκλόνισαν την πολιτική ζωή και ένα διαρκές ερώτημα: πόσο αποτελεσματικά λειτουργούν οι μηχανισμοί ελέγχου και λογοδοσίας του κράτους;

Από το καλοκαίρι του 2019 μέχρι σήμερα, η χώρα γνώρισε μια σειρά από υποθέσεις που είτε πήραν τον χαρακτήρα πολιτικού σκανδάλου είτε εξελίχθηκαν σε δικαστικές και εισαγγελικές έρευνες.

Η υπόθεση των υποκλοπών και του Predator αποτέλεσε το πρώτο μεγάλο θεσμικό πλήγμα. Η παρακολούθηση του Νίκου Ανδρουλάκη από την ΕΥΠ και οι αποκαλύψεις για το Predator προκάλεσαν πολιτική θύελλα, παραιτήσεις κυβερνητικών και υπηρεσιακών στελεχών και έρευνες στην Ελλάδα και την Ευρώπη.

Δεύτερος μεγάλος σταθμός ήταν τα Τέμπη. Η τραγωδία της 28ης Φεβρουαρίου 2023, με 57 νεκρούς, ανέδειξε τις χρόνιες παθογένειες του ελληνικού σιδηροδρόμου. Η τηλεδιοίκηση, η σηματοδότηση, η πολυετής καθυστέρηση της σύμβασης 717 και οι χειρισμοί μετά την τραγωδία εξακολουθούν να βρίσκονται στο επίκεντρο της δικαστικής και πολιτικής συζήτησης.

Στα σκάνδαλα περιλαμβάνεται και ο ΟΠΕΚΕΠΕ. Η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία διερευνά οργανωμένα σχήματα απάτης με αγροτικές επιδοτήσεις και πιθανή εμπλοκή δημόσιων λειτουργών. Τον Απρίλιο του 2026 ζήτησε την άρση ασυλίας 11 εν ενεργεία βουλευτών και διαβίβασε στοιχεία στη Βουλή για πρώην υπουργό και υφυπουργό. Τον Ιούλιο, 57 άτομα καταδικάστηκαν σε ξεχωριστή υπόθεση για παράνομες επιδοτήσεις συνολικού ύψους περίπου 1,74 εκατ. ευρώ.

Στη λίστα των σκανδάλων βρίσκεται και η «λίστα Πέτσα» και οι κρατικές διαφημιστικές δαπάνες της πανδημίας, οι απευθείας αναθέσεις της περιόδου Covid, οι καταγγελίες για τη διαχείριση του ναυαγίου της Πύλου, καθώς και οι έντονες πολιτικές αντιπαραθέσεις για τη διαχείριση των μεγάλων πυρκαγιών και των πλημμυρών Daniel και Elias.

Ξεχωριστό κεφάλαιο αποτελούν οι καταγγελίες για το κράτος δικαίου, την ελευθερία του Τύπου και τη λειτουργία των θεσμών, που έχουν απασχολήσει επανειλημμένα και ευρωπαϊκούς θεσμούς.

Βεβαίως, όλες αυτές οι υποθέσεις δεν έχουν την ίδια νομική βαρύτητα. Σε άλλες υπάρχουν δικαστικές αποφάσεις, σε άλλες βρίσκονται σε εξέλιξη έρευνες και σε άλλες πρόκειται κυρίως για πολιτικές καταγγελίες.

Όμως το αποτύπωμα της περιόδου 2019-2026 είναι σαφές: υποκλοπές, Τέμπη, ΟΠΕΚΕΠΕ και μια σειρά ακόμη υποθέσεων έφεραν στο προσκήνιο το ζήτημα της διαφάνειας, της λογοδοσίας και της αποτελεσματικότητας του κράτους. Και σε αρκετές περιπτώσεις, η τελική απάντηση δεν θα δοθεί από την πολιτική αντιπαράθεση, αλλά από τη Δικαιοσύνη.

Το αποτύπωμα των σκανδάλων της τελευταίας 7ετίας είναι ισχυρό και η πολιτική αντιπαράθεση θα δυναμώνει, όσο πλησιάζουν οι εθνικές εκλογές, με συνέπεια τα σκάνδαλα αυτά να βρίσκονται στην κορυφή της αντιπαράθεσης.

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