ΒΟΑΚ: "Όχι" από τον Δήμα σε μέτρα επιτάχυνσης των έργων - Πράσινο "φως" για τη σήραγγα στο Κακό Όρος

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Στο επίκεντρο της πολιτικής και κοινωνικής επικαιρότητας της Κρήτης βρίσκεται για ακόμη μια φορά ο Βόρειος Οδικός Άξονας Κρήτης (ΒΟΑΚ), καθώς η καθημερινή ταλαιπωρία χιλιάδων οδηγών έχει φτάσει στο απροχώρητο.

Οι έντονες και συνεχιζόμενες διαμαρτυρίες ακροατών στο Ράδιο Κρήτη, οι οποίοι περιγράφουν συνθήκες απόλυτου κυκλοφοριακού χάους, μεταφέρθηκαν επίσημα στο ελληνικό Κοινοβούλιο.

Ο βουλευτής Ηρακλείου, Λευτέρης Αυγενάκης, ανταποκρινόμενος στην απόγνωση των πολιτών, κατέθεσε σχετική ερώτηση στη Βουλή, ζητώντας άμεσες λύσεις και μέτρα για την ανακούφιση του οδικού δικτύου.

Υπουργείο Υποδομών: Όχι σε επιπλέον μέτρα επιτάχυνσης λόγω έλλειψης προσωπικού

Η απάντηση του Υφυπουργού Υποδομών και Μεταφορών, Χρίστου Δήμα, ξεκαθάρισε το τοπίο σχετικά με τους ρυθμούς εκτέλεσης των έργων, ωστόσο δεν άφησε περιθώρια για άμεση αλλαγή της καθημερινότητας των οδηγών.

Σύμφωνα με την επίσημη ενημέρωση, του κ. Δήμα δεν προβλέπεται η λήψη πρόσθετων μέτρων για την επιτάχυνση των εργασιών. Όπως επισημάνθηκε, τα έργα εκτελούνται ήδη στο μέγιστο δυνατό βαθμό με βάση τα εγκεκριμένα χρονοδιαγράμματα.

Μάλιστα, ένα από τα βασικά «αγκάθια» που εμποδίζουν την περαιτέρω εντατικοποίηση των εργασιών (όπως η λειτουργία διπλής βάρδιας) είναι η έντονη έλλειψη εργατικού δυναμικού που αντιμετωπίζουν οι ανάδοχες εταιρείες.

«Ανάσα» με την παράδοση 10 τμημάτων στο Άγιος Νικόλαος – Νεάπολη

Μέσα στο κλίμα της έντονης δυσαρέσκειας, η απάντηση του Υπουργείου περιελάμβανε και μια σημαντική είδηση που φέρνει ελπίδα για σταδιακή αποσυμφόρηση της κίνησης.

Μέσα στις επόμενες λίγες εβδομάδες προγραμματίζεται η παράδοση 10 έτοιμων υποτμημάτων της νέας χάραξης στο τμήμα από Κίσαμο μέχρι Άγιο Νικόλαο.

Η εξέλιξη αυτή αναμένεται να δώσει σημαντική «ανάσα» στον οδικό άξονα, επιτρέποντας στα οχήματα να κινούνται με μεγαλύτερη ασφάλεια και χωρίς τις τωρινές πολύωρες καθυστερήσεις.

Επιβεβαίωσε την την κατασκευή δίδυμης σήραγγας στο Κακό Όρος

Σε ότι αφορά την δίδυμη σήραγγα στο Κακό Όρος ο υπουργός επιβεβαίωσε την κατασκευή της, τονίζοντας ότι προβλέπεται περιβαλλοντική αδειοδότηση κα αξιοποίηση των αδρανών υλικών υλικών που θα προκύψουν από τις εκσκαφές.

(Δηλαδή τα υλικά εκσκαφής από την διάνοιξη του τούνελ θα μπορούν να χρησιμοποιηθούν για το οδόστρωμα του νέου ΒΟΑΚ)

Σε εξέλιξη το «κρας τεστ» με τις ολικές αποκλίσεις κυκλοφορίας

Μέχρι, ωστόσο, να παραδοθούν τα νέα τμήματα, οι οδηγοί καλούνται να εξοπλιστούν με απέραντη υπομονή. Αυτή την περίοδο η κατάσταση παραμένει στο «κόκκινο», με την κίνηση να εκτρέπεται αναγκαστικά μέσω της Παλαιάς Εθνικής Οδού και το Master Plan διαχείρισης της κυκλοφορίας δοκιμάζεται καθημερινά στην πράξη.

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