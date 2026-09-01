Μπερικόπουλος για «Maestro»: «Είναι διαφορετικός αυτός ο κύκλος – Έχει εκπλήξεις»

Ο Κώστας Μπερικόπουλος βρέθηκε καλεσμένος στην εκπομπή Studio στις 3 και αναφέρθηκε στη σειρά Maestro αλλά και τη συνεργασία του με την Χαρούλα Αλεξίου.

«Με το Maestro έχουμε ολοκληρώσει τα γυρίσματα της τρίτης σεζόν. Είναι έξι επεισόδια και θα το δούμε το Νοέμβριο στο Netflix», είπε ο ηθοποιός.

«Έχει πολλές εκπλήξεις… Ο Χριστόφορος δεν νομίζω να σας πει τίποτα. Αλλά θα σας τα πει ο Χριστόφορος. Δεν μπορώ να απαντήσω… Έχει κάτι πάρα πολύ ανθρώπινος αυτός ο κύκλος. Το μόνο που έχω να πω είναι ότι μπαίνουν δύο πρόσωπα… Ένα πρόσωπο κυρίως, μπαίνει πολύ δυναμικά, και άλλα πρόσωπα, υπάρχει μία ανθρωπιά βαθιά συγκινητική. Είναι διαφορετικός αυτός ο κύκλος. Ενώ υπάρχουν όλα τα προηγούμενα πρόσωπα, είμαστε όλοι, μπαίνει ένα καινούργιο πρόσωπο που δημιουργεί… Είναι εντελώς διαφορετικός ο κύκλος, έχει άλλη ματιά».

Σε άλλο σημείο της συζήτησης, ο ηθοποιός αναφέρθηκε στη συνεργασία του με τη Χάρις Αλεξίου, με την οποία τους ενώνει μία φιλία χρόνων και συμπρωταγωνιστούν στο Maestro.

«Η Χάρις όλο μου παραπονιέται ‘Τι μου φωνάζεις’ μου λέει. Έτσι είναι ο ρόλος», ανέφερε γελώντας και συνέχισε: «Με τη Χάρις δεν γνωριστήκαμε τώρα. Έχουμε ξανά παίξει μαζί. Έχουμε υπάρξει στη σκηνή άλλες δύο φορές, είναι η τρίτη τώρα».

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