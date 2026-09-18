Ρωσία: Βουλευτικές εκλογές στη σκιά του πολέμου στην Ουκρανία – Κάλπες και σε κατεχόμενα εδάφη

Τα εκλογικά τμήματα άνοιξαν στη Ρωσία νωρίτερα σήμερα, Παρασκευή, σηματοδοτώντας την έναρξη των βουλευτικών εκλογών, οι οποίες θα διεξαχθούν εντός τριών ημερών.

Πρόκειται για τις πρώτες εκλογές που οργανώνονται στη χώρα μετά την εισβολή της στην Ουκρανία, πριν από πάνω από τέσσερα χρόνια.

Η προσφυγή στις κάλπες πραγματοποιείται σε μία χρονική περίοδο που η δημοτικότητα του Βλαντιμίρ Πούτιν καταρρέει, ο αριθμός των απωλειών στο μέτωπο αυξάνεται διαρκώς και τα εδαφικά κέρδη παραμένουν περιορισμένα σε αυτή τη σύγκρουση που παρατείνεται.

Ωστόσο, το κόμμα του Βλαντιμίρ Πούτιν, «Ενωμένη Ρωσία», αναμένεται να διατηρήσει την πλειοψηφία στην Κρατική Δούμα των 450 μελών, καθώς το εκλογικό σύστημα της χώρας «τελεί υπό στενό έλεγχο».

«Προδιαγεγραμμένα» αποτελέσματα

Τα αποτελέσματα «είναι προδιαγεγραμμένα», σύμφωνα με δημοσίευμα στους New York Times. «Οι Ρώσοι έχουν ελάχιστους λόγους να ενδιαφερθούν για αυτές τις βουλευτικές εκλογές-παρωδία», προστίθεται στην ανάλυση της αμερικανικής εφημερίδας.

Οι εκλογές διεξάγονται εν μέσω του πολέμου στην Ουκρανία, ωστόσο «δεν θα τους προσφέρουν τη δυνατότητα να εκφράσουν τη δυσαρέσκειά τους με επίσημο τρόπο για τις αυξανόμενες συνέπειες μιας σύγκρουσης που δεν φαίνεται να έχει τέλος».

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Το μοναδικό αντιπολεμικό κόμμα, Γιάμπλοκο, αποκλείστηκε από την εκλογική διαδικασία με δικαστική απόφαση τον Αύγουστο.

Πολλοί δυνητικοί ψηφοφόροι είναι ολοένα και πιο δύσπιστοι απέναντι στην ίδια την ιδέα να πάνε σε εκλογικό τμήμα ή να χρησιμοποιήσουν το σύστημα εξ αποστάσεως ηλεκτρονικής ψηφοφορίας, αφού τα αποτελέσματα ούτως ή άλλως θα είναι “νοθευμένα”», σύμφωνα με σχόλιο στον ρωσικό ιστότοπο εξορίστων Meduza.

Φήμες για μαζική επιστράτευση

Η Deutsche Welle περιγράφει κλίμα «ανησυχίας και κόπωσης» στη Ρωσία εξαιτίας του πολέμου, το οποίο ενισχύεται από τις ελλείψεις καυσίμων, τις επιθέσεις με drones και τις φήμες για επιστράτευση.

Οι φήμες για μαζική και αναγκαστική επιστράτευση δίνουν και παίρνουν, καθώς ο ρωσικός στρατός εξαντλεί το ανθρώπινο δυναμικό του. Η οικονομία δοκιμάζεται σκληρά από τις ολοένα αυξανόμενες πολεμικές δαπάνες. Οι ουκρανικές επιθέσεις σε διυλιστήρια πετρελαίου έχουν υποχρεώσει εκατομμύρια ανθρώπους να περιμένουν επί ώρες στις ουρές για να προμηθευτούν βενζίνη, σύμφωνα με τους New York Times.

Αν και η αμερικανική εφημερίδα δεν αναμένει κάποια έκπληξη στο εκλογικό αποτέλεσμα, προειδοποιεί ότι «αυτό που θα ακολουθήσει θα μπορούσε κάλλιστα να αποτελέσει έκπληξη».

Το Κρεμλίνο θεωρεί τις εκλογές μέσο νομιμοποίησης των πολιτικών του και πολλοί Ρώσοι προετοιμάζονται για όσα θα μπορούσε να επιχειρήσει η κυβέρνηση σε στρατιωτικό, οικονομικό και πολιτικό επίπεδο μετά τη διεξαγωγή τους.

Η περιορισμένη πρόοδος στο πεδίο της μάχης θα μπορούσε να οδηγήσει σε νέα επιστράτευση μετά τις εκλογές, εκτιμούς αναλυτές.

«Ο ρωσικός στρατός συνεχίζει να καταγράφει περίπου 30.000 απώλειες τον μήνα», σύμφωνα με τον Τζον Λο, επικεφαλής εξωτερικής πολιτικής στο New Eurasian Strategies Centre και πρώτο μόνιμο εκπρόσωπο του ΝΑΤΟ στη Μόσχα.

Οι ρωσικές εκλογές θα επιφυλάξουν ελάχιστες εκπλήξεις, «αλλά έχουν κεφαλαιώδη σημασία για το Κρεμλίνο», το οποίο «σκοπεύει να τις αξιοποιήσει για να υποστηρίξει ότι η πλειοψηφία των Ρώσων στηρίζει τον πρόεδρο και τον πόλεμο», σύμφωνα με το BBC.

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