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ΚΡΗΤΗ

Ηράκλειο: Κατέληξε ο 54χρονος που έπεσε από τα τείχη - Τί συνέβη λίγες ώρες πριν την μοιραία πτώση

κομμένο μπεντένι
clock 09:12 | 18/09/2026
writer icon newsroom ekriti.gr
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Την τελευταία του πνοή στο Βενιζέλειο Νοσοκομείο άφησε αργά χθες το βράδυ (17/9) ο 54χρονος, ο οποίος το απόγευμα έπεσε από τα ενετικά τείχη στο Κομμένο Μπεντένι.

Ο άτυχος άνδρας έφερε πολλαπλά και σοβαρά κατάγματα σε όλο του το σώμα, και έφυγε από τη ζωή κατά τη διάρκεια χειρουργικής επέμβασης.

Υπενθυμίζεται ότι οι γιατροί στο νοσοκομείο κατάφεραν να τον επαναφέρουν και να αποκαταστήσουν την καρδιακή του λειτουργία. Ωστόσο λίγες ώρες αργότερα υπέκυψε στα τραύματά του.

Τί συνέβη λίγες ώρες νωρίτερα

Η σύζυγος του 54χρονου, χθες το πρωί κάλεσε το 100 αναφέροντάς ότι ο άνδρας της εκδήλωνε επανειλλημμένως την πρόθεσή του να αυτοκτονήσει. Αστυνομικοί τον εντόπισαν και τον οδήγησαν με εντολή εισαγγελέα στο Βενιζέλειο Νοσοκομείο προκειμένου να εξεταστεί από ψυχίατρο. Ο γιατρός έκρινε ότι δεν έχρηζε ακούσιας νοσηλείας, και του χορήγησε φαρμακευτική αγωγή και οδηγίες.

Λίγες ώρες αργότερα ο άνδρας βρέθηκε στο κενό...

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