Ερντογάν: ''Δεν αποτελεί πλέον προτεραιότητα για την Τουρκία η ένταξη στην Ευρωπαϊκή Ένωση''

Τη μετατόπιση της τουρκικής πολιτικής ως προς την προοπτική ένταξης στην Ευρωπαϊκή Ένωση ανέδειξε ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, υποστηρίζοντας ότι η ευρωπαϊκή πορεία δεν αποτελεί πλέον προτεραιότητα για την Άγκυρα.

Σε συνέντευξή του στο Al Jazeera, ο Τούρκος πρόεδρος αναφέρθηκε στη μακρά πορεία των σχέσεων της Τουρκίας με την Ευρώπη και στην εκκρεμότητα της τουρκικής υποψηφιότητας. Όπως είπε, η Ευρώπη κρατά την Τουρκία σε αναμονή επί δεκαετίες, ενώ υποστήριξε ότι η Άγκυρα δεν έχει κλείσει την πόρτα στην προοπτική ένταξης.

«Η Ευρώπη δεν έχει εντάξει την Τουρκία εδώ και 53 χρόνια και δεν σκέφτεται να το κάνει ούτε από εδώ και πέρα. Εμείς πάντως δεν κλείσαμε την πόρτα», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Ο Ερντογάν εμφανίστηκε, ωστόσο, να υποβαθμίζει τη σημασία που αποδίδει πλέον η τουρκική ηγεσία στην έκβαση της ενταξιακής διαδικασίας.

«Σκεφτόμαστε να ενταχθούμε στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Αν μας πάρουν, έχει καλώς, αν δεν μας πάρουν, επίσης έχει καλώς», δήλωσε, περιγράφοντας μια διαφορετική προσέγγιση σε σχέση με την παραδοσιακή επιδίωξη της Τουρκίας για πλήρη ένταξη.

«Η προτεραιότητά μας δεν είναι η Ευρωπαϊκή Ένωση. Τους λέμε συνεχώς ότι αυτοί θα είναι που θα χάσουν, όχι η Τουρκία», πρόσθεσε ο Τούρκος πρόεδρος.

Η τοποθέτηση εντάσσεται στη γενικότερη συζήτηση για τον προσανατολισμό της τουρκικής εξωτερικής πολιτικής και τον ρόλο που επιδιώκει να διαδραματίσει η Άγκυρα σε ένα μεταβαλλόμενο γεωπολιτικό περιβάλλον.

Η Τουρκία υπέβαλε αίτηση για ένταξη στην τότε Ευρωπαϊκή Οικονομική Κοινότητα το 1987, ενώ οι ενταξιακές διαπραγματεύσεις με την ΕΕ ξεκίνησαν το 2005. Η διαδικασία έχει παραμείνει ουσιαστικά παγωμένη εδώ και χρόνια.

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