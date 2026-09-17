Χάνει την πλειοψηφία του Δημοτικού Συμβουλίου ο Δήμαρχος Ιεράπετρας

Ανατρεπτικά εξελίσσονται τα πράγματα στο Δήμο Ιεράπετρας όπου ο Δήμαρχος Μανόλης Φραγκούλης χάνει την πλειοψηφία της παράταξης του μετά από την ανεξαρτητοποίηση τριών δημοτικών συμβούλων. Πρόκειται για μια εξέλιξη που, όπως είναι φυσικό, αλλάζει άρδην τα δεδομένα στον Δήμο Ιεράπετρας, καθώς η Δημοτική Αρχή αποδυναμώνεται σε ψήφους και ισχύ μέσα στο Δημοτικό Συμβούλιο, στο οποίο παραμένει πρώτη δύναμη.

Μετά από τις τρεις ανεξαρτητοποιήσεις των δημοτικών συμβούλων της πλειοψηφούσας παράταξης, περιορίζεται πλέον η δύναμή της της δημοτικής Αρχής από τους 15 στους 12 εκλεγμένους συμβούλους. Από την παράταξη του δημάρχου αποχώρησαν ο Ανδρέας Σκουλούδης και στη συνέχεια ο Νεκτάριος Παπαδάκης και ο Μάνος Καλύβας, με διαφορετική αιτιολογία ο καθένας, όπως προκύπτει.

Ωστόσο, από την πλευρά του, ο δήμαρχος δεν θέλησε να κάνει κάποιο σχολιασμό ούτε για τα αίτια ούτε για τις αποφάσεις των πρώην συνεργατών του να λύσουν τη συνεργασία με την παράταξή του. Ο ίδιος τονίζει ότι παραμένει προσανατολισμένος και επικεντρωμένος στο δημοτικό έργο, το οποίο πολύ σύντομα θα αρχίσει να αποδίδει καρπούς και αυτό θα καταγραφεί από την ίδια την κοινωνία που είναι ο τελικός κριτής όλων μας.

Ο κ. Φραγκούλης, ο οποίος είναι ένα έμπειρο στέλεχος της Αυτοδιοίκησης, καθώς εκλέγεται και συμμετέχει στα κοινά από το 1998, τονίζει ότι είναι αισιόδοξος για τη λειτουργία του Δημοτικού Συμβουλίου, αφού, όπως σημειώνει, ακόμα και σήμερα που υπάρχουν διαφοροποιήσεις ασφαλώς και με τις παρατάξεις και με τους συμβούλους, η πλειοψηφία των αποφάσεων εγκρίνεται και γίνεται αποδεκτή.

Στα αξιοσημείωτα του θέματος των παραιτήσεων είναι ότι στην έναρξη της δημοτικής περιόδου καταγράφηκαν άλλες δύο ανεξαρτητοποιήσεις δημοτικών συμβούλων αυτή τη φορά από την πλευρά της μείζονος αντιπολίτευσης. Αυτό πρακτικά σημαίνει ότι στα 25 μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου τα 5 έχουν ανεξαρτητοποιηθεί.

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