Συνεχίζονται οι διαδοχικές συναντήσεις του Δημάρχου Ηρακλείου Αλέξη Καλοκαιρινού με Συλλόγους και Φορείς της πόλης

Ο Δήμαρχος Ηρακλείου, Αλέξης Καλοκαιρινός στο πλαίσιο του ανοικτού κύκλου επαφών με την τοπική κοινωνία, πραγματοποίησε το απόγευμα της Τετάρτης 16/9 στη Λότζια, διαδοχικές συναντήσεις εργασίας με εκπροσώπους των Χειροτεχνών, του συλλόγου Γυναικείας Επιχειρηματικότητας, εθελοντικών ομάδων, των συλλόγων Ερευνητών, εργαζομένων ΙΤΕ, της Επιτροπής Υγείας & Ασφάλειας εργαζομένων ΙΤΕ, της διοίκησης του Ηροδότου και της ΕΛΜΕ Ηρακλείου καθώς και με τον Γιάννη Παπαδοπεράκη, αδελφό της αείμνηστης γλύπτριας Ασπασίας Παπαδοπεράκη, για τη δωρεά του Αρχείου της στο Δήμο Ηρακλείου.



Ειδικότερα στη συνάντηση του Δημάρχου Ηρακλείου με τον Γιάννη Παπαδοπεράκη, αδελφό της αείμνηστης Ασπασίας Παπαδοπεράκη, παρουσία και της Αντιδημάρχου Πολιτισμού, Ρένας Παπαδάκη–Σκαλίδη εκφράστηκε η πρόθεση του κ. Παπαδοπεράκη να δωρίσει στον Δήμο Ηρακλείου και στο Ιστορικό Μουσείο Κρήτης το πολύτιμο αρχείο της αναγνωρισμένης δημιουργού. Ο Αλέξης Καλοκαιρινός εξέφρασε τις θερμές του ευχαριστίες για αυτή την εξαιρετικά σημαντική πρωτοβουλία και συμφωνήθηκε η άμεση έναρξη των διαδικασιών καταγραφής του αρχείου για την ολοκλήρωση της δωρεάς.

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Στη συνέχεια, ο Αλέξης Καλοκαιρινός υποδέχτηκε στη Λότζια, την Αντιπρόεδρο του Συλλόγου Γυναικείας Επιχειρηματικότητας Αδαμαντία Πικράκη, τις εκπροσώπους των Χειροτεχνών Ειρήνη Καραντεμοίρη, Κατερίνα Φραγκιουδάκη, Λιμπερατόρε Μπερναντίνα και την εκπρόσωπο των Εθελοντικών Ομάδων Ροδάνθη Διαλυνά. Στη συνάντηση, στην οποία συμμετείχαν οι Αντιδήμαρχοι Τεχνικών Έργων & Πρασίνου Δημήτρης Σπυριδάκης και Πολιτισμού Ρένα Παπαδάκη-Σκαλίδη, συζητήθηκε ο σχεδιασμός του Δήμου για την περίοδο των εορτών των Χριστουγέννων και της Πρωτοχρονιάς και κατατέθηκαν προτάσεις από την πλευρά των συλλόγων.



Η βελτίωση της οδικής ασφάλειας βρέθηκε στο επίκεντρο της συνάντησης του Δημάρχου Ηρακλείου, του Αντιδημάρχου Δημήτρη Σπυριδάκη και του Εντεταλμένου Συμβούλου για θέματα διασύνδεσης με τα Πανεπιστημιακά και Ερευνητικά Ιδρύματα Νίκου Κονταράκη, με τον Πρόεδρο του συλλόγου Εργαζομένων ΙΤΕ Κώστα Χατζηγιαννάκη, τον Αντιπρόεδρο Γιώργο Πιπεράκη και το μέλος Χρήστο Πασχαλίδη, την Πρόεδρο του συλλόγου Ερευνητών Ανθή Ρανέλλα και το Συντονιστή της Επιτροπής Υγείας και Ασφάλειας ΙΤΕ Ηλία Τζωρτζακάκη.

Ο Αλέξης Καλοκαιρινός αναφέρθηκε στην αποφασιστικότητα της Δημοτικής Αρχής να ξεκολλήσουν έργα που είχαν βαλτώσει για χρόνια και έχουν ολοκληρωθεί. Μεταξύ αυτών, η κατασκευή της υπερυψωμένης διάβασης στην οδό Ν. Πλαστήρα, η οποία συνδέεται με το νέο πεζοδρόμιο από τον κυκλικό κόμβο των Βουτών έως την είσοδο του ΙΤΕ, καθώς και οι οριζόντιες και κάθετες σημάνσεις που τοποθετήθηκαν τον Αύγουστο.

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Παράλληλα, ο Δήμαρχος υπενθύμισε την πρωτοβουλία της Δημοτικής Αρχής για την επιδότηση της μηνιαίας κάρτας μετακινήσεων των φοιτητών, η οποία υπερψηφίστηκε πρόσφατα από το Δημοτικό Συμβούλιο. Από την πλευρά του, ο Αντιδήμαρχος Δημήτρης Σπυριδάκης προανήγγειλε τη συνέχεια των παρεμβάσεων εντός του επόμενου δεκαημέρου, με νέες διαγραμμίσεις, ενίσχυση του φωτισμού με σύγχρονα φωτιστικά και νέες διαβάσεις πεζών.

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Στη συνάντηση του Αλέξη Καλοκαιρινού και των Αντιδημάρχων Αθλητισμού Γιάννη Τσαπάκη και Τεχνικών Έργων & Πρασίνου Δημήτρη Σπυριδάκη με τη διοίκηση του Ηροδότου, και συγκεκριμένα με τον Πρόεδρο Μανώλη Λημναίο και τους Αντιπρόεδρους Γιάννη Φουντουλάκη και Λευτέρη Πουπάκη, επιβεβαιώθηκε η άριστη συνεργασία του συλλόγου με τη Δημοτική Αρχή. Συζητήθηκαν εκτενώς τα ζητήματα συντήρησης του Δημοτικού Γηπέδου της Νέας Αλικαρνασσού, καθώς και η προοπτική δημιουργίας Μουσείου για την ιστορία του ιστορικού συλλόγου. Αναφορικά με τη συντήρηση του χλοοτάπητα, ο Αντιδήμαρχος Δημήτρης Σπυριδάκης ανέφερε ότι η σχετική μελέτη θα είναι έτοιμη έως τις 30 Σεπτεμβρίου.

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Ζητήματα που απασχολούν την εκπαίδευση, όπως η σχολική στέγη, η συντήρηση των σχολικών κτιρίων και οι αλλαγές που επιφέρει η κατάργηση των σχολικών επιτροπών, βρέθηκαν στο επίκεντρο της συνάντησης του Δημάρχου Ηρακλείου μαζί με τους Αντιδημάρχους Αντώνη Περισυνάκη και Δημήτρη Σπυριδάκη με το Γραμματέα της ΕΛΜΕ Ηρακλείου Αντώνη Σκεπεταράκη και τα μέλη της διοίκησης Γιώργο Κούτσικο, Σπύρο Βασιλάκη, Άρη Αστυρακάκη και Αντιγόνη Τρούλη. Ο Αλέξης Καλοκαιρινός και οι Αντιδήμαρχοι παρουσίασαν τον σχεδιασμό της Δημοτικής Αρχής για την αναβάθμιση των σχολικών υποδομών και την αποτελεσματική επίλυση των καθημερινών προβλημάτων της εκπαιδευτικής κοινότητας.

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