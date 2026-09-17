Κρήτη: Ξέχασαν δύο νήπια μέσα σε σχολικό λεωφορείο για 5 ώρες – Απολύθηκε η συνοδός

Αναστάτωση προκλήθηκε στην Κουντούρα Χανίων, όταν δύο παιδιά, ηλικίας 4 και 5 ετών, παρέμειναν για περίπου πέντε ώρες μέσα σε σχολικό λεωφορείο, χωρίς να γίνουν αντιληπτά κατά την αποβίβαση των μαθητών.

Το περιστατικό σημειώθηκε την Τετάρτη 16 Σεπτεμβρίου, σε πρωινό δρομολόγιο προς σχολικές μονάδες της ενδοχώρας. Σύμφωνα με τις πληροφορίες, τα δύο παιδιά βρίσκονταν στις πίσω θέσεις του οχήματος και δεν αποβιβάστηκαν μαζί με τους υπόλοιπους μαθητές. Το λεωφορείο αποχώρησε και παρέμεινε σταθμευμένο μέχρι την ώρα του μεσημεριανού δρομολογίου, όταν και εντοπίστηκαν τα δύο νήπια.

Μετά το περιστατικό, η ΚΤΕΛ Χανίων – Ρεθύμνου Α.Ε. ανακοίνωσε την οριστική απομάκρυνση της σχολικής συνοδού, μετά και τις επίσημες καταγγελίες των γονέων των παιδιών για εγκληματική παράλειψη ελέγχου των θέσεων.

Η ανακοίνωση του ΚΤΕΛ ΧΑΝΙΩΝ-ΡΕΘΥΜΝΟΥ

Με αφορμή το απρόσμενο περιστατικό με τα δύο ανήλικα παιδιά που συνέβη χθες, 16 Σεπτεμβρίου 2026 σε σχολικό λεωφορείο της «ΚΤΕΛ Χανίων Ρεθύμνου ΑΕ», που νεκτελεί καθημερινά δρομολόγιο προς συγκεκριμένες σχολικές μονάδες της ενδοχώρας των Χανίων, η Εταιρεία μας δηλώνει τα παρακάτω:

Από την πρώτη στιγμή που η «ΚΤΕΛ Χανίων Ρεθύμνου Α.Ε.» ενημερώθηκε για το περιστατικό άμεσα ο πρόεδρος της Εταιρείας, κ. Γιάννης Καψανάκης έδωσε εντολή για την οριστική απομάκρυνση της σχολικής συνοδού όχι μόνο από τα καθήκοντά της αλλά γενικότερα από την «ΚΤΕΛ Χανίων Ρεθύμνου ΑΕ».

Οι εξηγήσεις που έδωσε η εν λόγω σχολική συνοδός για το περιστατικό δεν έγιναν αποδεκτές από τη Διοίκηση της Εταιρείας, καθώς πέρα από αυτό καθ’ αυτό το αποτέλεσμα των ενεργειών της -που πρωτίστως έθεσε σε κίνδυνο ανθρώπινες ζωές και δευτερευόντως προκάλεσε πλήγμα στο κύρος και την αξιοπιστία της Εταιρείας- αντιβαίνουν τις σαφείς και ξεκάθαρες οδηγίες της «ΚΤΕΛ Χανίων Ρεθύμνου ΑΕ» για τη σωστή και κυρίως ασφαλή διαχείριση των μαθητών που μετακινούνται καθημερινά με τα λεωφορεία της Εταιρείας μας.

Εκφράζουμε τη λύπη μας για το απαράδεκτο αυτό περιστατικό και την ειλικρινή μας συγνώμη στις οικογένειες των δύο παιδιών.

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