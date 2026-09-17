Σητεία: Τοποθέτηση μεταλλικών οικίσκων στα σημεία συγκέντρωσης απορριμμάτων

Ξεκίνησε η τοποθέτηση μεταλλικών οικίσκων στα σημεία συγκέντρωσης απορριμμάτων, μια σημαντική παρέμβαση με στόχο τη βελτίωση της καθημερινότητας των πολιτών, την καλύτερη οργάνωση των κάδων και την αναβάθμιση της εικόνας του δημόσιου χώρου.

Η έναρξη των εργασιών πραγματοποιήθηκε παρουσία του Δημάρχου Σητείας κ Γιώργου Ζερβάκη και του Αντιδημάρχου Καθαριότητας κ Μανώλη Αυγουστινάκη, οι οποίοι ενημερώθηκαν για την πορεία της παρέμβασης και τον σχεδιασμό για την ανάπτυξή της σε σημεία της πόλης αλλά και των οικισμών.

Οι μεταλλικοί οικίσκοι αποτελούν μια οργανωμένη υποδομή γύρω από τα σημεία συγκέντρωσης των απορριμμάτων και δεν περιορίζονται απλώς στην αισθητική κάλυψη των κάδων. Συμβάλλουν στην καλύτερη οριοθέτηση και οργάνωση του χώρου, στον περιορισμό της διασποράς απορριμμάτων, στην προστασία του εξοπλισμού, καθώς και στη βελτίωση των συνθηκών κατά την αποκομιδή.

Παράλληλα, η συγκεκριμένη παρέμβαση εντάσσεται στη συνολική προσπάθεια του Δήμου Σητείας για έναν καθαρότερο, πιο λειτουργικό και πιο οργανωμένο δημόσιο χώρο, με παρεμβάσεις που ανταποκρίνονται στις ανάγκες της καθημερινότητας και ενισχύουν την ποιότητα ζωής κατοίκων και επισκεπτών.

Ο Δήμαρχος Σητείας εξέφρασε την ικανοποίησή του για την έναρξη της δράσης, τονίζοντας ότι «Η καθαριότητα και η εικόνα της πόλης αποτελούν καθημερινή προτεραιότητα για τον Δήμο Σητείας. Με τη συγκεκριμένη παρέμβαση κάνουμε ένα ακόμη βήμα προς την καλύτερη οργάνωση των σημείων συγκέντρωσης των απορριμμάτων και την αναβάθμιση του δημόσιου χώρου. Συνεχίζουμε με συγκεκριμένες παρεμβάσεις, με στόχο μια Σητεία πιο καθαρή, πιο λειτουργική και πιο φιλική για όλους».

Η τοποθέτηση των μεταλλικών οικίσκων θα συνεχιστεί σταδιακά σε επιλεγμένα σημεία, στο πλαίσιο του σχεδιασμού του Δήμου Σητείας για την αναβάθμιση των υποδομών καθαριότητας και τη βελτίωση της εικόνας των δημόσιων χώρων.

Ο Δήμος Σητείας καλεί τους πολίτες να στηρίξουν την προσπάθεια, συμβάλλοντας με υπευθυνότητα στη σωστή χρήση των σημείων συγκέντρωσης απορριμμάτων και στη διατήρηση μιας καθαρής και οργανωμένης πόλης.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Ηράκλειο: Αναλγησία με τις διακοπές ρεύματος – Κινδυνεύουν ηλικιωμένοι - Στο "κόκκινο" τα τουριστικά καταλύματα

Αεροδρόμιο Ηρακλείου: Τουριστική "απογείωση" - 150 με 180 πτήσεις τη μέρα μέχρι τον Νοέμβριο!