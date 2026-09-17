Αεροδρόμιο Ηρακλείου: Τουριστική "απογείωση" - 150 με 180 πτήσεις τη μέρα μέχρι τον Νοέμβριο!

Με αμείωτο ρυθμό συνεχίζεται η επιβατική κίνηση στο Αεροδρόμιο Ηρακλείου «Νίκος Καζαντζάκης», επιβεβαιώνοντας τις εκτιμήσεις των φορέων για σημαντική επιμήκυνση της φετινής τουριστικής περιόδου. Παρά την ολοκλήρωση των παραδοσιακών μηνών αιχμής του καλοκαιριού, ο πρώτος μήνας του φθινοπώρου παρουσιάζει εντυπωσιακά στοιχεία, θέτοντας τις βάσεις για ένα νέο ιστορικό ρεκόρ.

Σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία που έδωσε στο Ράδιο Κρήτη και στον Μανόλη Αργυράκη ο αερολιμενάρχης Ηρακλείου, Ιάκωβος Ουρανός, το πρώτο 15νθήμερο του Σεπτεμβρίου 2026 κατέγραψε αύξηση 3,5% στις αφίξεις εξωτερικού σε σύγκριση με το αντίστοιχο περσινό διάστημα., καθώς μέσα στο π΄ρωτο 15νθήμερο του μήνα διακινήθηκαν συνολικά 780.000 επιβάτες!

Σταθερά υψηλές πτήσεις μέχρι τον Νοέμβριο

Οι προβλέψεις για το επόμενο διάστημα παραμένουν ιδιαίτερα αισιόδοξες. Όπως επισημαίνει η διοίκηση του αεροδρομίου, μέχρι το τέλος Σεπτεμβρίου αλλά και καθ' όλη τη διάρκεια του Οκτωβρίου, ο αερολιμένας αναμένεται να διαχειρίζεται από 150 έως 180 αφίξεις αεροσκαφών ημερησίως.

Ενδεικτικό της πίεσης που δέχονται οι υποδομές αλλά και της υψηλής ζήτησης για την Κρήτη είναι το γεγονός ότι την Κυριακή 6 Σεπτεμβρίου, το αεροδρόμιο εξυπηρέτησε συνολικά 350 πτήσεις (αφίξεις και αναχωρήσεις) μέσα σε ένα εικοσιτετράωρο.

Ρεκόρ και προοπτικές

Η εικόνα του Σεπτεμβρίου δεν αποτελεί μεμονωμένο γεγονός αλλά συνέχεια μιας εξαιρετικής σεζόν.

Με τις κύριες τουριστικές αγορές της Γερμανίας και του Ηνωμένου Βασιλείου να διατηρούν την πρωτοκαθεδρία, οι τουριστικοί πράκτορες και οι τοπικοί φορείς εκτιμούν πλέον με ασφάλεια ότι η αυλαία της σεζόν θα πέσει με θετικότατο πρόσημο στα μέσα Νοεμβρίου.

Έως τις 10 με 15 Νοεμβρίου αναμένονται - σύμφωνα με τον κ. Ουρανό - κατά μέσο όρο, περίπου στις 100 πτήσεις ημερησίως.

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(Ιάκωβος Ουρανός - Αερολιμενάρχης Ηρακλείου)

Σημειώνεται επίσης πως εκτός από Γερμανία και Ηνωμένο Βασίλειο, το αεροδρόμιο Ηρακλείου υποδέχθηκε φέτος πτήσεις από Γαλλία, Πολωνία, Ολλανδία και Ισραήλ, ενώ αρκετοί ήταν οι επισκέπτες και από την Ρουμανία.

Μετά τη λήξη της σαιζόν , στο αεροδρόμιο θα διατηρηθούν οι πτήσεις εξωτερικού για Τίρανα, Κωνσταντινούπολη και Λάρνακα. Μάλιστα υπάρχει έντονο ενδιαφέρον οι πτήσεις προς Κύπρο να αυξηθούν σε περισσότερες από μία την εβδομάδα.

Οι εξελίξεις αυτές δικαιώνουν τη στρατηγική για την ανάδειξη της Κρήτης ως προορισμού παντός καιρού, στρέφοντας παράλληλα το ενδιαφέρον στην ανάγκη διαρκούς ετοιμότητας των υποδομών.

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