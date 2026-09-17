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ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Βαθμολογία UEFA: Ο Ολυμπιακός έφερε την Ελλάδα μια ανάσα από τη 10η θέση

βαθμολογια ουεφα
clock 10:31 | 17/09/2026
writer icon newsroom ekriti.gr
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Σημαντική ώθηση στην προσπάθεια της Ελλάδας για την κατάκτηση της 10ης θέσης στη βαθμολογία της UEFA έδωσε η νίκη του Ολυμπιακού επί της Γιαγκελόνια με 2-1, στην πρεμιέρα της League Phase του Europa League. Η επικράτηση των «ερυθρόλευκων» πρόσθεσε 400 βαθμούς στον ελληνικό συντελεστή και έφερε τη χώρα μας ακόμη πιο κοντά στις θέσεις που βρίσκονται μπροστά της.

Ο Ολυμπιακός βρέθηκε πίσω στο σκορ, όμως κατάφερε να ανατρέψει την κατάσταση, με τον Γκονσάλες να ισοφαρίζει λίγο πριν από την ανάπαυλα και τον Γιάρεμτσουκ να διαμορφώνει το τελικό 2-1 στο 83ο λεπτό.

Μόλις 513 βαθμοί από τη 10η θέση

Με το αποτέλεσμα αυτό, η Ελλάδα έφτασε τους 44.612 βαθμούς και παρέμεινε στη 12η θέση, μειώνοντας σημαντικά την απόσταση από την Τσεχία και την Πολωνία, που ισοβαθμούν στους 45.125 βαθμούς.

Έτσι, η διαφορά από τη 10η θέση περιορίστηκε στους 513 βαθμούς (μία νίκη και μία ισοπαλία), ενώ η Ελλάδα έχει τέσσερις εκπροσώπους – ΑΕΚ, Ολυμπιακός, ΟΦΗ, Παναθηναϊκός – στις ευρωπαϊκές διοργανώσεις, έναντι δύο της Πολωνίας.

Η βαθμολογία της UEFA

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ

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