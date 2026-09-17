Ένωση Ηρακλείου: Σταμάτησε η παραλαβή οινοστάφυλων λόγω καιρικών συνθηκών

Η ΕΝΩΣΗ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ενημερώνει τους παραγωγούς – μέλη της ότι, λόγω των καιρικών συνθηκών που επικρατούν στην περιοχή μας και με γνώμονα την ασφάλεια όλων αλλά και τη διατήρηση της ποιότητας της πρώτης ύλης, το οινοποιείο μας είναι στη δυσάρεστη θέση να αναστείλει προσωρινά την παραλαβή οινοσταφύλων από σήμερα 17/9/2026 και ώρα 9:00 έως και το Σάββατο 19/9/2026.

Σας παρακαλούμε θερμά να μην προσέλθετε στο οινοποιείο μέχρι νεοτέρας, ώστε να αποφευχθεί η ταλαιπωρία και η αναμονή των οχημάτων.

Παρακολουθούμε την εξέλιξη των φαινομένων και θα σας ενημερώσουμε για την ακριβή ημέρα και ώρα επανέναρξης των παραλαβών.



Σας ευχαριστούμε για τη συνεργασία και την κατανόηση.

Τηλέφωνο Επικοινωνίας: 2810 791776 & 6947727572