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ΚΡΗΤΗ

Κρήτη - μεταναστευτικό: Νέες αφίξεις στα νότια - Θρίλερ με τη δομή στους Αθανάτους

μεταναστες
clock 07:21 | 17/09/2026
writer icon newsroom ekriti.gr
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Η μία μετά την άλλη φτάνουν οι λέμβοι στα νότια παράλια της Κρήτης. Το τελευταίο περιστατικό αφορά σε 70 αλλοδαπούς που εντοπίστηκαν από drone της Frontex αργά χθες (16/9) το βράδυ 30 ναυτικά μίλια ν/δ της Αγίας Γαλήνης.

Σύμφωνα με το Λιμενικό όλοι περισυνελέγησαν από φορτηγό πλοίο με σημαία Τουρκίας και μεταφέρθηκαν στο λιμάνι της Αγίας Γαλήνης.

Λίγες ώρες νωρίτερα, όπως έγραψε το ekriti, 39 αλλοδαποί είχαν αποβιβαστεί από λέμβο, στην παραλία Γερόκαμπος στους Καλούς Λιμένες.

Εντωμεταξύ αίσθηση προκάλεσε η δήλωση της Υφυπουργού Μετανάστευσης Σέβης Βολουδάκη, ότι στο τέλος του μήνα η δομή προσωρινής φιλοξενίας μεταναστών στους Αθανάτους θα λειτουργήσει κανονικά, την ώρα που ο Υπουργός Θάνος Πλέυρης έχει δώσει τελεσίγραφο λίγων ημερών στην ΤΑ να βρει εναλλακτικό χώρο.

«Η ευθύνη είναι τώρα δική σας» είναι το μήνυμα που στέλνουν οι κάτοικοι των Αθανάτων και της ευρύτερης περιοχής, στον Δήμο Ηρακλείου και την Περιφέρεια Κρήτης, ζητώντας να αναλάβουν πρωτοβουλία για την εξεύρεση εναλλακτικής λύσης.

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