Από σήμερα το νέο τέλος των δύο ευρώ ανά αγαθό για ηλεκτρονικές αγορές εκτός ΕΕ

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Από 1η Νοεμβρίου 2026 τίθεται σε εφαρμογή στην Ευρωπαϊκή Ένωση το Ενωσιακό Τέλος Διεκπεραίωσης (Union Handling Fee - UHF), ύψους 2 ευρώ ανά είδος αγαθού, για τις ηλεκτρονικές αγορές από χώρες εκτός ΕΕ.

Το νέο τέλος αποσκοπεί στην κάλυψη του κόστους των τελωνειακών υπηρεσιών για τη διαχείριση των εισαγόμενων δεμάτων ηλεκτρονικού εμπορίου και την ολοκλήρωση των διαδικασιών εισαγωγής τους στην ευρωπαϊκή αγορά.

Σύμφωνα με τη σχετική Εγκύκλιο (Ε.2067/2026) της ΑΑΔΕ:

Το τέλος ορίζεται σταθερά στα 2 ευρώ ανά είδος αγαθού, ανεξάρτητα από τη συνολική αξία των εμπορευμάτων, τον τρόπο μεταφοράς ή την τυχόν προτιμησιακή δασμολογική μεταχείριση.

Υπόχρεος για την καταβολή του είναι ο διασαφιστής, δηλαδή το πρόσωπο που υποβάλλει την τελωνειακή διασάφηση.

Σε περίπτωση έμμεσης τελωνειακής αντιπροσώπευσης, την υποχρέωση αναλαμβάνει και το πρόσωπο για λογαριασμό του οποίου υποβάλλεται η διασάφηση.

Το τέλος δεν επιστρέφεται, ακόμη και σε περίπτωση ακύρωσης ή διπλής υποβολής τελωνειακής διασάφησης.Για την εφαρμογή του μέτρου στις τελωνειακές διαδικασίες προβλέπεται η χρήση δύο ειδικών κωδικών:

του Y126, ο οποίος ενεργοποιεί την επιβολή του τέλους στο σύστημα TARIC,

και του F00 (Union Handling Fee), με τον οποίο καταχωρίζεται η σχετική επιβάρυνση στις τελωνειακές διασαφήσεις Η1 και Η7.

Η επιβολή του νέου τέλους δεν αλλάζει τους ισχύοντες κανόνες για την απόδοση του ΦΠΑ στις εξ αποστάσεως πωλήσεις εισαγόμενων αγαθών. Ωστόσο, το ποσό του τέλους συνυπολογίζεται, κατά περίπτωση, στη φορολογητέα αξία επί της οποίας υπολογίζεται ο ΦΠΑ.

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