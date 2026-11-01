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ΚΡΗΤΗ

Κρήτη: Από το πλοίο στο νοσοκομείο 27χρονος ναυτικός

πλοίο
clock 11:57 | 01/11/2026
writer icon newsroom ekriti.gr
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Τις πρωινές ώρες σήμερα, ενημερώθηκε η Λιμενική Αρχή των Χανίων, για τον τραυματισμό ενός 27χρονου ναυτικού (ειδικότητα επίκουρου) του επιβατηγού οχηματαγωγού πλοίου «ΕΛΥΡΟΣ».

Συγκεκριμένα, ο 27χρονος τραυματίστηκε στο δεξί του χέρι, ενώ εκτελούσε εργασίες εντός του πλοίου.

Στον τραυματία, αρχικά παρασχέθηκαν οι πρώτες βοήθειες από τον Ύπαρχο και μέλη του πληρώματος και στη συνέχεια μεταφέρθηκε με ιδιωτικό μέσο στο Γενικό Νομαρχιακό Νοσοκομείο Χανίων «ΑΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ» για περεταίρω ιατρική περίθαλψη.

Προανάκριση διενεργείται από το Κεντρικό Λιμεναρχείο Χανίων.

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