ΚΥΡ.01 Νοε 2026 12:56
radio icon100.6 FM KnossosFM
radio icon101.5 FM Ράδιο Κρήτη
ΚΡΗΤΗ

Η εβδομαδιαία ανασκόπηση του Αλέξη Καλοκαιρινού

καλοκαιρινος
clock 11:41 | 01/11/2026
writer icon newsroom ekriti.gr
Δείτε περισσότερα άρθρα μας στα αποτελέσματα αναζήτησης.
Add ekriti.gr on Google

Αναφορές στην αναθεωρημένη Πολεοδομική Μελέτη Καμινίων, τη διπλή Ευρωπαϊκή επιτυχία του Δήμου με την έγκριση δυο προτάσεων στο πρόγραμμα χρηματοδότησης URBACT IV, καθώς και με έργα και παρεμβάσεις για τη βελτίωση της ποιότητας ζωής σε διάφορα σημεία του Ηρακλείου, αλλά και ειδήσεις για την ερχόμενη εβδομάδα, για τους δρόμους όπου θα συνεχιστεί το πρόγραμμα ασφαλτοστρώσεων του Δήμου Ηρακλείου, περιλαμβάνει η κυριακάτικη ανασκόπηση του δημάρχου Ηρακλείου Αλέξη Καλοκαιρινού.

Δείτε αναλυτικά:

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Ηράκλειο: Τους μαχαίρωσε και συνελήφθη - Βρίσκεται παράνομα στην Ελλάδα

Ηράκλειο: Κατέρρευσε έξω από το ξενοδοχείο - Παρά τις προσπάθειες δεν τα κατάφερε...

google news icon

Ακολουθήστε το ekriti.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις για την Κρήτη και όχι μόνο.

Αλέξης Καλοκαιρινός
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Όλες οι ειδήσεις
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ
Ράδιο Κρήτη © | 2013 -2026 ekriti.gr Όροι Χρήσης | Ταυτότητα Designed by Cloudevo, developed by Pixelthis