Η εβδομαδιαία ανασκόπηση του Αλέξη Καλοκαιρινού

Αναφορές στην αναθεωρημένη Πολεοδομική Μελέτη Καμινίων, τη διπλή Ευρωπαϊκή επιτυχία του Δήμου με την έγκριση δυο προτάσεων στο πρόγραμμα χρηματοδότησης URBACT IV, καθώς και με έργα και παρεμβάσεις για τη βελτίωση της ποιότητας ζωής σε διάφορα σημεία του Ηρακλείου, αλλά και ειδήσεις για την ερχόμενη εβδομάδα, για τους δρόμους όπου θα συνεχιστεί το πρόγραμμα ασφαλτοστρώσεων του Δήμου Ηρακλείου, περιλαμβάνει η κυριακάτικη ανασκόπηση του δημάρχου Ηρακλείου Αλέξη Καλοκαιρινού.

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