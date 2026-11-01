Το Μουσείο Φυσικής Ιστορίας Κρήτης άλλαξε ωράριο λειτουργίας

Από την 1η Νοεμβρίου το Μουσείο Φυσικής Ιστορίας Κρήτης αλλάζει ωράριο και σας περιμένει, πλήρως ανακαινισμένο και με όλους τους χώρους ανοιχτούς!
Λειτουργεί Δευτέρα έως Παρασκευή 09.00 - 15.00
Σαββατοκύριακα 10.00 - 18.00
Περισσότερες πληροφορίες για τις εκθέσεις (παλιές και καινούριες), εδώ: https://www.nhmc.uoc.gr/exhibition/what-will-i-see/permanent-exhibition
Μην παραλείψετε να συμμετέχετε στον Εγκέλαδο, τον προσομοιωτή σεισμού του μουσείου, έναν ειδικά διαμορφωμένο χώρο όπου ο επισκέπτης μπορεί να ζήσει σεισμούς από 5 έως 7,6 Richter, να εξοικειωθεί με το φαινόμενο του σεισμού, να λάβει πληροφορίες για την πληρέστερη κατανόησή του και να ενημερωθεί για τη σωστή αντιμετώπισή του.
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