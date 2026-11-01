ΚΥΡ.01 Νοε 2026 10:41
radio icon100.6 FM KnossosFM
radio icon101.5 FM Ράδιο Κρήτη
ΚΡΗΤΗ

Το Μουσείο Φυσικής Ιστορίας Κρήτης άλλαξε ωράριο λειτουργίας

μουσείο φυσικής ιστορίας κρήτης
clock 09:31 | 01/11/2026
writer icon newsroom ekriti.gr
Δείτε περισσότερα άρθρα μας στα αποτελέσματα αναζήτησης.
Add ekriti.gr on Google

Από την 1η Νοεμβρίου το Μουσείο Φυσικής Ιστορίας Κρήτης αλλάζει ωράριο και σας περιμένει, πλήρως ανακαινισμένο και με όλους τους χώρους ανοιχτούς!

Λειτουργεί Δευτέρα έως Παρασκευή 09.00 - 15.00

Σαββατοκύριακα 10.00 - 18.00

μουσείο φυσικής ιστορίας κρήτης

Περισσότερες πληροφορίες για τις εκθέσεις (παλιές και καινούριες), εδώ: https://www.nhmc.uoc.gr/exhibition/what-will-i-see/permanent-exhibition 

μουσείο φυσικής ιστορίας κρήτης

Μην παραλείψετε να συμμετέχετε στον Εγκέλαδο, τον προσομοιωτή σεισμού του μουσείου, έναν ειδικά διαμορφωμένο χώρο όπου ο επισκέπτης μπορεί να ζήσει σεισμούς από 5 έως 7,6 Richter, να εξοικειωθεί με το φαινόμενο του σεισμού, να λάβει πληροφορίες για την πληρέστερη κατανόησή του και να ενημερωθεί για τη σωστή αντιμετώπισή του.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Κρήτη - Επιδοτήσεις: Σε "αναμμένα κάρβουνα" οι ελαιοπαραγωγοί - Πότε θα γίνουν οι πληρωμές

 

google news icon

Ακολουθήστε το ekriti.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις για την Κρήτη και όχι μόνο.

Μουσειο Φυσικης Ιστοριας
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Όλες οι ειδήσεις
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ
Ράδιο Κρήτη © | 2013 -2026 ekriti.gr Όροι Χρήσης | Ταυτότητα Designed by Cloudevo, developed by Pixelthis