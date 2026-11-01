Στόχος εμπρηστικής επίθεσης με γκαζάκια το πολιτικό γραφείο του Θάνου Πλεύρη στο Κολωνάκι

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Στόχος εμπρηστικής επίθεσης με γκαζάκια έγινε το πολιτικό γραφείο του υπουργού Μετανάστευσης και Ασύλου, Θάνου Πλεύρη, στην οδό Αλεξάνδρου Σούτσου, στο Κολωνάκι, τα ξημερώματα.

Το περιστατικό σημειώθηκε περίπου στις 02.15, ενώ ο υπουργός προχώρησε σε ανάρτηση για την επίθεση, εκφράζοντας την πρώτη του αντίδραση.

Κάποιοι οπαδοί λαθρομεταναστών έβαλαν εκρηκτικούς μηχανισμούς στο πολιτικό μου γραφείο στο κέντρο της Αθήνας. Μόλις έφυγα από αυτό, Ο τρόπος που τοποθέτησαν τους εκρηκτικούς Μηχανισμούς αποδεικνύει ανθρωποκτόνο δόλο. Δεν υπολογίζω τα συγκεκριμένα καθάρματα. Τα τρομάζω και δεν με τρομάζουν. — Θάνος Πλεύρης (@thanosplevris) November 1, 2026

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, άγνωστοι τοποθέτησαν αυτοσχέδιο εμπρηστικό μηχανισμό, αποτελούμενο από δύο γκαζάκια, στην είσοδο του κτιρίου.

Από την έκρηξη προκλήθηκαν υλικές ζημιές στην πόρτα της εισόδου, ενώ έσπασαν και τζάμια. Τα σημάδια της επίθεσης ήταν εμφανή στο σημείο, όπου έσπευσαν αστυνομικοί του Τμήματος Εξουδετέρωσης Εκρηκτικών Μηχανισμών.

Για την αποφυγή τραυματισμών, τοποθετήθηκαν προειδοποιητικά σημειώματα στην είσοδο της πολυκατοικίας, με τα οποία οι διερχόμενοι ενημερώνονταν για τον κίνδυνο από τα σπασμένα γυαλιά.

Ο Θάνος Πλεύρης έκανε λόγο για τοποθέτηση εκρηκτικών μηχανισμών από άτομα που χαρακτήρισε «οπαδούς λαθρομεταναστών», υποστηρίζοντας ότι ο τρόπος με τον οποίο τοποθετήθηκαν αποδεικνύει ανθρωποκτόνο δόλο.

«Δεν υπολογίζω τα συγκεκριμένα καθάρματα. Τα τρομάζω και δεν με τρομάζουν», ανέφερε χαρακτηριστικά στην ανάρτησή του.

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