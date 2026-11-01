ΚΥΡ.01 Νοε 2026 08:16
radio icon100.6 FM KnossosFM
radio icon101.5 FM Ράδιο Κρήτη
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Στόχος εμπρηστικής επίθεσης με γκαζάκια το πολιτικό γραφείο του Θάνου Πλεύρη στο Κολωνάκι

Θάνος Πλεύρης
clock 07:21 | 01/11/2026
writer icon newsroom ekriti.gr
Δείτε περισσότερα άρθρα μας στα αποτελέσματα αναζήτησης.
Add ekriti.gr on Google

Στόχος εμπρηστικής επίθεσης με γκαζάκια έγινε το πολιτικό γραφείο του υπουργού Μετανάστευσης και Ασύλου, Θάνου Πλεύρη, στην οδό Αλεξάνδρου Σούτσου, στο Κολωνάκι, τα ξημερώματα.

Το περιστατικό σημειώθηκε περίπου στις 02.15, ενώ ο υπουργός προχώρησε σε ανάρτηση για την επίθεση, εκφράζοντας την πρώτη του αντίδραση.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, άγνωστοι τοποθέτησαν αυτοσχέδιο εμπρηστικό μηχανισμό, αποτελούμενο από δύο γκαζάκια, στην είσοδο του κτιρίου.

Από την έκρηξη προκλήθηκαν υλικές ζημιές στην πόρτα της εισόδου, ενώ έσπασαν και τζάμια. Τα σημάδια της επίθεσης ήταν εμφανή στο σημείο, όπου έσπευσαν αστυνομικοί του Τμήματος Εξουδετέρωσης Εκρηκτικών Μηχανισμών.

Για την αποφυγή τραυματισμών, τοποθετήθηκαν προειδοποιητικά σημειώματα στην είσοδο της πολυκατοικίας, με τα οποία οι διερχόμενοι ενημερώνονταν για τον κίνδυνο από τα σπασμένα γυαλιά. 

Ο Θάνος Πλεύρης έκανε λόγο για τοποθέτηση εκρηκτικών μηχανισμών από άτομα που χαρακτήρισε «οπαδούς λαθρομεταναστών», υποστηρίζοντας ότι ο τρόπος με τον οποίο τοποθετήθηκαν αποδεικνύει ανθρωποκτόνο δόλο.

«Δεν υπολογίζω τα συγκεκριμένα καθάρματα. Τα τρομάζω και δεν με τρομάζουν», ανέφερε χαρακτηριστικά στην ανάρτησή του.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Ηράκλειο - μεταναστευτικό: Δύο λέμβοι με 110 άτομα ανοιχτά των Καλών Λιμένων

 

google news icon

Ακολουθήστε το ekriti.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις για την Κρήτη και όχι μόνο.

θάνος πλεύρης Γκαζάκια
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Όλες οι ειδήσεις
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ
Ράδιο Κρήτη © | 2013 -2026 ekriti.gr Όροι Χρήσης | Ταυτότητα Designed by Cloudevo, developed by Pixelthis