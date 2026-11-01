Συνάντηση Βαρθολομαίου-Ζελένσκι: Μήνυμα στήριξης σε Ουκρανία και έκκληση για επιστροφή των απαχθέντων παιδιών

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Τον Ουκρανό πρόεδρο Βολοντίμιρ Ζελένσκι υποδέχθηκε στο Φανάρι ο Οικουμενικός Πατριάρχης Βαρθολομαίος το Σάββατο 31 Οκτωβρίου.

Κατά τη σημερινή του συνάντηση ο κ.κ. Βαρθολομαίος επανέλαβε τη στήριξη του Οικουμενικού Πατριαρχείου προς τον ουκρανικό λαό και την ανάγκη επικράτησης της ειρήνης και της δικαιοσύνης στην Ουκρανία.

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε στην ανάγκη επιστροφής των χιλιάδων απαχθέντων παιδιών της Ουκρανίας στις οικογένειές τους. Πρόκειται για την πέμπτη φορά από την εκλογή του που ο Ζελέσκι επισκέπτεται την έδρα του Πατριαρχείου. Η προηγούμενη επίσκεψή του είχε πραγματοποιηθεί στις αρχές Απριλίου

Στήριξη του Οικουμενικού Πατριαρχείου στον ουκρανικό λαό και προσευχές για ειρήνη

Σύμφωνα με ανακοίνωση του Οικουμενικού Πατριαρχείου, η κατ’ ιδίαν συνάντηση διήρκεσε περίπου μία ώρα και πραγματοποιήθηκε στο Πατριαρχικό Γραφείο, μετά την υποδοχή του Ζελένσκι από τον Βαρθολομαίο.

I met with Ecumenical Patriarch Bartholomew and congratulated him on the 35th anniversary of his enthronement, which is coming up in a few days, on November 2. I spoke about our work with partners to achieve peace, including our contacts with the American side. Of course, I also briefed him on the situation in Ukraine and the constant Russian strikes on our energy infrastructure and everything that keeps people's lives running normally. We discussed the humanitarian operation in our temporarily occupied city of Oleshky, from which people were successfully rescued. This is a very important result, and we hope the world will continue to pressure Russia so that such de-escalation steps can be expanded. I thank His All-Holiness for his consistent public stance, his support for our country, and his continued prayers for peace in Ukraine. — Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) October 31, 2026

Όπως αναφέρει η ανακοίνωση του Οικουμενικού Πατριαρχείου, ο Πατριάρχης επανέλαβε τη στήριξη της Μητέρας Εκκλησίας προς τον ουκρανικό λαό, που δοκιμάζεται από τον πόλεμο, υπογραμμίζοντας ότι το Πατριαρχείο προσεύχεται για την επικράτηση της ειρήνης και της δικαιοσύνης στην Ουκρανία, αλλά και για την ειρηνική επίλυση όλων των συγκρούσεων, ενθαρρύνοντας κάθε πρωτοβουλία προς αυτή την κατεύθυνση.

Ιδιαίτερη έμφαση έδωσε ο Οικουμενικός Πατριάρχης στο ζήτημα των απαχθέντων παιδιών της Ουκρανίας, εκφράζοντας για ακόμη μία φορά την ευχή να επιστρέψουν σύντομα τα χιλιάδες παιδιά στην πατρίδα τους και να επανενωθούν με τις οικογένειές τους.

Ευχαριστίες Ζελένσκι προς τον Βαρθολομαίο

Από την πλευρά του, ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι εξέφρασε, σύμφωνα με την ίδια ανακοίνωση, την ευγνωμοσύνη της Ουκρανίας για τη συνεχή στήριξη και τις προσευχές του Οικουμενικού Πατριαρχείου και προσωπικά του Πατριάρχη Βαρθολομαίου.

Ο Ουκρανός Πρόεδρος συνεχάρη επίσης τον Οικουμενικό Πατριάρχη για τη συμπλήρωση 35 ετών από την εκλογή του στον Πατριαρχικό Θρόνο, απευθύνοντάς του θερμές ευχές.

Ποιοι παρέστησαν στη συνάντηση

Στη συνάντηση παρέστησαν, από την πλευρά του Οικουμενικού Πατριαρχείου, οι Μητροπολίτες Γέρων Χαλκηδόνος Εμμανουήλ και Αγκύρας Γρηγόριος, καθώς και ο ουκρανικής καταγωγής Τριτεύων Επιφάνιος.

Τον Πρόεδρο Ζελένσκι συνόδευε ο υπουργός Εξωτερικών της Ουκρανίας, Αντρίι Σιμπίχα.

Μετά την ολοκλήρωση της συνάντησης, ο Οικουμενικός Πατριάρχης μετέβη στην Αίθουσα του Θρόνου, όπου ευλόγησε τα υπόλοιπα μέλη της ουκρανικής αντιπροσωπείας. Στη συνέχεια, συνόδευσε τον Ουκρανό Πρόεδρο μέχρι τα προπύλαια του Οικουμενικού Πατριαρχείου.

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