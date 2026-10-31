Γκλέτσος: «Η φύση λέει ότι δύο άνδρες μπορούν να είναι ζευγάρι, δε λέει όμως ότι μπορούν να γίνουν γονείς»

Ο Απόστολος Γκλέτσος παραχώρησε συνέντευξη στην εκπομπή «For You» και αναφέρθηκε, μεταξύ άλλων, στο ζήτημα της τεκνοθεσίας από ομόφυλα ζευγάρια, εκφράζοντας ανοιχτά την αντίθεσή του και εξηγώντας τη δική του θέση.

«Η φύση λέει ότι δύο άνδρες μπορούν να είναι ζευγάρι. Το λέει η φύση αυτό, οπότε το αποδεχόμαστε με απόλυτο σεβασμό και αγάπη. Δεν λέει, όμως, ότι μπορούν να γίνουν γονείς», ανέφερε χαρακτηριστικά.

«Όχι, το πιο σημαντικό πράγμα δεν είναι η αγάπη, αλλά είναι η μυρωδιά. Θα πω εγώ, δηλαδή, ότι το παιδί πρέπει να μυρίσει μάνα, πρέπει να μυρίσει θηλυκό, ορμόνες θηλυκές όταν είναι μωρό ή και πιο μεγάλο. Θέλει μια μάνα, που ξέρει επειδή είναι γυναίκα, πώς θα το πιάσει και πώς θα το πείσει, ενώ ο άνδρας δεν ξέρει», είπε.

«Δεν με νοιάζει αν αυτό αποκλείει μια μεγάλη κατηγορία ανθρώπων, ας τους αποκλείει. Γιατί, αν κάτι δεν πάει καλά με ένα παιδί, εγώ θέλω να υπερασπιστώ το παιδί. Μετά, με την παρένθετη… εκεί είναι που μπορεί να κάνω οτιδήποτε για να μη συμβεί αυτό», πρόσθεσε ο Απόστολος Γκλέτσος.

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