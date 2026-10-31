Ρένια Λουιζίδου: «Μετά το Καφέ της Χαράς αρνήθηκα σειρές που έγιναν μεγάλες επιτυχίες»

H Ρένια Λουιζίδου μίλησε στην εκπομπή «Καλύτερα δε γίνεται» και αναφέρθηκε στην τεράστια επιτυχία που γνώρισε μέσα από τη σειρά «Το Καφέ της Χαράς», αποκαλύπτοντας πως μετά την ολοκλήρωσή της επέλεξε συνειδητά να απορρίψει προτάσεις για κωμικές σειρές.

«Είχα αρχίσει να το καταλαβαίνω και το επιδίωκα. Μετά το “Καφέ της Χαράς” είχα ενδιαφέρουσες προτάσεις, που έγιναν μεγάλες επιτυχίες σε κωμικά σίριαλ. Τις αρνήθηκα προσπαθώντας να κάνω κάτι άλλο γιατί καταλάβαινα τόσο πολύ που έχουν αγαπήσει τη Χαρά, ό,τι κι αν με δουν να κάνω, δεν θα είναι στο ίδιο επίπεδο», ανέφερε χαρακτηριστικά η Ρένια Λουιζίδου.

«Ακόμα και καταπληκτική να είμαι, πρέπει να στρίψω και να δούνε κάτι άλλο από εμένα και να μην είναι συγκρίσιμο με αυτό που αγαπήσανε τόσο πολύ. Μου έδωσαν την ευκαιρία από τον ΑΝΤ1 και έκανα στο καπάκι δύο δραματικές σειρές, η πρώτη ήταν “Η Ιωάννα της καρδιάς” και μετά ήταν η “Κλεμμένη ζωή”», πρόσθεσε.

«Το έκανα συνειδητά γιατί είχα αρχίσει να καταλαβαίνω τι γίνεται, ενώ πριν έπρεπε να επιλέξω μόνο όσα τύχαιναν στο δρόμο μου», κατέληξε

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