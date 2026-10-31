Καταγγελία του Εργοτέλη για επεισόδια μετά το παιχνίδι με τη Χερσόνησο – «Κινδύνευσαν ποδοσφαιριστές και παιδιά»

Σοβαρές καταγγελίες για όσα συνέβησαν μετά τη λήξη της αναμέτρησης με τη Χερσόνησο, στο γήπεδο της τελευταίας, διατυπώνει ο Γ.Σ. Εργοτέλης, κάνοντας λόγο για ρίψεις πετρών και άλλων αντικειμένων προς την πλευρά των αποδυτηρίων της ομάδας.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση του Εργοτέλη, μετά το τέλος του αγώνα εκτοξεύτηκαν πέτρες και αντικείμενα από την πλευρά του λόφου, όπου βρίσκονταν φίλαθλοι της Χερσονήσου, με αποτέλεσμα να τεθεί σε κίνδυνο η σωματική ακεραιότητα ποδοσφαιριστών, μελών του προπονητικού επιτελείου και παιδιών που βρίσκονταν στο σημείο.

Μάλιστα, όπως αναφέρει η ομάδα του Ηρακλείου, μία από τις πέτρες χτύπησε στο χέρι μέλος της αποστολής της, ενώ ιδιαίτερη ανησυχία προκαλεί, σύμφωνα με την ίδια, η απουσία της απαραίτητης παρουσίας των αρμόδιων αρχών για την προστασία και την ασφαλή αποχώρηση της αποστολής.

Αναλυτικά η ανακοίνωση του Εργοτέλη:

Ο Γ.Σ. Εργοτέλης καταγγέλλει τα σοβαρά περιστατικά που σημειώθηκαν μετά τη λήξη της αναμέτρησης με τη Χερσόνησο, στο γήπεδο της οποίας διεξήχθη ο σημερινός αγώνας.

Συγκεκριμένα, μετά το τέλος της αναμέτρησης, πέτρες και άλλα αντικείμενα εκτοξεύτηκαν προς την πλευρά των αποδυτηρίων της ομάδας μας, τα οποία βρίσκονταν κάτω από τον λόφο, όπου υπήρχε μερίδα οπαδών της Χερσονήσου. Από την ενέργεια αυτή κινδύνευσαν ποδοσφαιριστές, μέλη του προπονητικού επιτελείου, αλλά και παιδιά που βρίσκονταν στο σημείο.

Η κατάσταση δημιούργησε ένταση και αναστάτωση, ενώ ιδιαίτερη ανησυχία προκαλεί το γεγονός ότι δεν υπήρχε η απαραίτητη παρουσία των αρμόδιων αρχών για την προστασία και την ασφαλή αποχώρηση της αποστολής μας. Το περιστατικό εκτονώθηκε μόνο μετά την παρέμβαση ποδοσφαιριστών της Χερσονήσου.

Να σημειωθεί ότι από τα πολλά αντικείμενα,μια πέτρα βρήκε το χέρι ενός μέλους της αποστολής μας.

Ο Γ.Σ. Εργοτέλης ξεκαθαρίζει ότι η αποστολή και οι άνθρωποί του δεν προκάλεσαν σε κανένα σημείο την παραμικρή ένταση και δεν έδωσαν καμία αφορμή για όσα ακολούθησαν. Θεωρούμε απαράδεκτο να τίθεται σε κίνδυνο η σωματική ακεραιότητα αθλητών και ανήλικων παιδιών σε έναν ποδοσφαιρικό αγώνα.

Καταδικάζουμε απερίφραστα όσα συνέβησαν και ζητάμε από τους αρμόδιους φορείς να εξετάσουν το περιστατικό και να αναλάβουν τις ευθύνες που τους αναλογούν, ώστε αντίστοιχες εικόνες να μην επαναληφθούν.

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