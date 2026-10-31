Volley League: Ήττα με 3-0 σετ για τον ΟΦΗ από τον Φοίνικα Σύρου στου Ρέντη

Την πρώτη του ήττα στη φετινή Volley League γνώρισε ο ΟΦΗ, καθώς δεν κατάφερε να δώσει συνέχεια στις εξαιρετικές εμφανίσεις του και ηττήθηκε με 3-0 σετ από τον Φοίνικα Σύρου, στο κλειστό γυμναστήριο «Μελίνα Μερκούρη» του Ρέντη, για τη 2η αγωνιστική του πρωταθλήματος.

Η ομάδα του Φρανκ Ντεπέστελε, μετά την εντυπωσιακή νίκη της πρεμιέρας απέναντι στον ΠΑΟΚ με 3-0 σετ και την επικράτηση επί του Άρη για το League Cup, δεν μπόρεσε να ολοκληρώσει με επιτυχία την πρώτη εκτός έδρας αποστολή της στο πρωτάθλημα.

Ο ΟΦΗ παρουσιάστηκε ανταγωνιστικός στα δύο πρώτα σετ, αλλά πλήρωσε την αδυναμία του να διαχειριστεί τις κρίσιμες στιγμές. Στο πρώτο σετ οι Κρητικοί είχαν το προβάδισμα για μεγάλο χρονικό διάστημα, ωστόσο ένα σερί 4-0 του Φοίνικα, που μετέτρεψε το 17-19 σε 21-19, άλλαξε την εικόνα και έδωσε στους Συριανούς το προβάδισμα με 25-22.

Ακόμη μεγαλύτερη ήταν η μάχη στο δεύτερο σετ. Ο ΟΦΗ διεκδίκησε τις πιθανότητές του, όμως οι λεπτομέρειες στην παράταση έκριναν την εξέλιξη. Ο Φοίνικας αποδείχθηκε πιο αποτελεσματικός στα κρίσιμα σημεία και επικράτησε με 29-27, παίρνοντας σημαντικό προβάδισμα δύο σετ.

Στο τρίτο σετ η κρητική ομάδα δεν κατάφερε να βγάλει την αντίδραση που χρειαζόταν. Ο Φοίνικας πήρε από νωρίς διαφορά, διατήρησε τον έλεγχο και έφτασε στο 25-21, διαμορφώνοντας το τελικό 3-0.

Τα σετ: 25-22, 29-27, 25-21.

Διακύμανση:

1ο σετ: 7-8, 16-15, 21-19, 25-22

2ο σετ: 7-8, 16-15, 21-19, 29-27

3ο σετ: 8-6, 16-11, 21-16, 25-21

*Οι πόντοι του Φοίνικας προήλθαν από 43 επιθέσεις, 12 μπλοκ 5 άσσους και 19 λάθη αντιπάλοι. Οι πόντοι του ΟΦΗ προήλθαν από 36 επιθέσεις, 10 μπλοκ, 3 άσσους και 21 λάθη αντιπάλου.

ΦΟΙΝΙΚΑΣ ΣΥΡΟΥ (Άκης Χατζηαντωνίου): Νέλι 25 (21/36 επ., 2 άσοι, 2 μπλοκ), Βαλτσίνοφ 15 (12/29 επ., 1 άσος, 2 μπλοκ, 20% υπ. – 15% άριστες), Τελκίσκι 5 (1/3 επ., 1 άσος, 3 μπλοκ), Μέγερ 3 (0/3 επ., 3 μπλοκ), Χαπανιέμι 3 (1/3 επ., 2 μπλοκ), Χάκας 8 (7/17 επ., 1 άσος, 33% υπ. – 11% άριστες) / Συναδινός (λ., 65% υπ. – 40% άριστες), Σαλταφερίδης 1 (1/1 επ.), Κονίδης, Αλιάι (λ.), Ιντρισλλάρι

ΟΦΗ (Φρανκ Ντεπέστελε): Μάκινεν 6 (6/22 επ., 46% υπ. – 31% άριστες), Στρουγκάρεβιτς 8 (7/10 επ., 1 μπλοκ), Μιχαΐλοβιτς 13 (11/20 επ., 1 άσος, 1 μπλοκ), Πουλ 9 (8/19 επ., 1 μπλοκ, 71% υπ. – 38% άριστες), Οζοκόγε 5 (2/9 επ., 3 μπλοκ), Μίτιτς 5 (1/2 επ., 1 άσος, 3 μπλοκ) / Μιχελάκης (λ., 56% υπ. – 20% άριστες), Παπαδοσήφος 1 (1 άσος), Πασχαλέρης 1 (0/2 επ., 1 μπλοκ), Ρουμελιωτάκης, Σπηλιώτης, Καφαντάρης, Βλαχόπουλος

Ήττα για το Ρέθυμνο

Ο Παναθηναϊκός επικράτησε εύκολα του Άρη με 3-0 σετ, ενώ με το ίδιο σκορ νίκησε ο Φοίνικας Σύρου τον ΟΦΗ. Ο Ολυμπιακός πέρασε νικηφόρα από την έδρα του Μίλωνα, επίσης με 3-0.

Στις υπόλοιπες αναμετρήσεις, ο Φλοίσβος επικράτησε του Ρεθύμνου με 3-1 σετ, ενώ ο ΠΑΟΚ χρειάστηκε τέσσερα σετ για να ξεπεράσει το εμπόδιο της Κηφισιάς.

Τα αποτελέσματα της 2ης αγωνιστικής

Παναθηναϊκός – Άρης 3-0 (25-19, 25-11, 25-19)

Φοίνικας Σύρου – ΟΦΗ 3-0 (25-22, 29-27, 25-21)

Φλοίσβος Παλαιού Φαλήρου – Ρέθυμνο 3-1 (25-23, 21-25, 25-23, 25-19)

Μίλων – Ολυμπιακός 0-3 (20-25, 17-25, 18-25)

ΠΑΟΚ – Κηφισιά 3-1 (25-23, 25-12, 22-25, 25-23) Image

Το πρόγραμμα της 3ης αγωνιστικής

Σάββατο 7 Νοεμβρίου

17:00: ΟΦΗ – ΑΟΝΣ Μίλων

19:30: Ολυμπιακός – Φλοίσβος

Κυριακή 8 Νοεμβρίου

16:00: Ρέθυμνο – Παναθηναϊκός

17:00: Άρης – Πανιώνιος

19:00: Κηφισιά – Φοίνικας Σύρου

Δευτέρα 9 Νοεμβρίου

- 19:30: Καλαμάτα – ΠΑΟΚ

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