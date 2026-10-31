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ΑΘΛΗΤΙΚΑ

LaLiga: Προσωρινά στην κορυφή η Ατλέτικο

ατλετικο
clock 19:24 | 31/10/2026
writer icon newsroom ekriti.gr
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Νίκη και κορυφή για την Ατλέτικο Μαδρίτης, καθώς επικράτησε με 2-0 της Λεβάντε στο «Θιουδάδ ντε Βαλένθια», στο πλαίσιο της 11ης αγωνιστικής στη LaLiga κι ανεβαίνοντας προσωρινά στην πρώτη θέση της βαθμολογίας.

Η ομάδα του Ντιέγκο Σιμεόνε κυριάρχησε στο γήπεδο και πήρε τους τρεις βαθμούς με τα γκολ των Γκριμάλδο (36') και Τζουλιάνο Σιμεόνε (62').

Αναλυτικά τ' αποτελέσματα και οι σκόρερ της 11ης αγωνιστικής της La Liga και η βαθμολογία έχουν ως εξής:

Βιγιαρεάλ-Εσπανιόλ            0-1

(60' Καμπρέρα)

Λεβάντε-Ατλέτικο Μαδρίτης     0-2

(36' Γκριμάλδο, 62' Σιμεόνε)

Ράγιο Βαγεκάνο-Θέλτα        31/10

Μπέτις-Μάλαγα               31/10

Μπαρτσελόνα-Αλαβές          31/10

Χετάφε-Σεβίλη               01/11

Σανταντέρ-Ρεάλ Μαδρίτης     01/11

Ελτσε-Βαλένθια              01/11

Αθλέτικ Μπιλμπάο-Σοσιεδάδ   01/11

Λα Κορούνια-Οσασούνα        02/11

 

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ (σε 10 αγώνες)

Ατλέτικο Μαδρίτης   28 -11αγ.

Μπαρτσελόνα         27

Ρεάλ Μαδρίτης       24

Μπέτις              20

Σοσιεδάδ            19

Σεβίλη              17

Αλαβές              12

Αθλέτικ Μπιλμπάο    12 -9αγ.

Θέλτα               12

Βιγιαρεάλ           12 -11αγ.

Λα Κορούνια         11

Εσπανιόλ            11 -11αγ.

Οσασούνα            11

Σανταντέρ           11

Λεβάντε             10 -11αγ.

Έλτσε               10

Ράγιο Βαγεκάνο       9 -9αγ.

Χετάφε               9

Βαλένθια             6

Μάλαγα               5

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