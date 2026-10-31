Νίκη Κεραμέως: "Έχουν ξεκινήσει οι πληρωμές δεδουλευμένων στην Pizza Fan"

Οι εξελίξεις γύρω από την υπόθεση της Pizza Fan και η επόμενη ημέρα για τους εργαζόμενους της επιχείρησης ήταν το κύριο θέμα της συνέντευξης που παραχώρησε η υπουργός Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, Νίκη Κεραμέως, στην τηλεόραση του "ΣΚΑΙ".

Η κ. Κεραμέως επιβεβαίωσε ότι, από τον συνολικό αριθμό εργαζομένων, μόνο 550 είναι δηλωμένοι στη μητρική εταιρεία και οι υπόλοιποι στα καταστήματα franchise, ενώ διευκρίνισε ότι τα τελευταία δύο χρόνια έχουν γίνει 165 έλεγχοι από την Επιθεώρηση Εργασίας στην Pizza Fan και έχουν επιβληθεί πρόστιμα άνω των 730.000 ευρώ.

Η υπουργός υπογράμμισε εκ νέου ότι απόλυτη προτεραιότητα είναι η προστασία των εργαζομένων και δεδομένου ότι αυτή τη στιγμή όλες οι συμβάσεις εργασίας είναι ενεργές, ο εργοδότης έχει υποχρέωση να καταβάλει δεδουλευμένα και ασφαλιστικές εισφορές.

"Είμαι στην ευχάριστη θέση να έχω την πληροφορία ότι έχουν ξεκινήσει πληρωμές δεδουλευμένων εργαζομένων στην Pizza Fan", είπε η κ. Κεραμέως, τονίζοντας ότι το υπουργείο παρακολουθεί στενά τις εξελίξεις, βρίσκεται σε συνομιλίες με εκπροσώπους των εργαζομένων και της εργοδοσίας και, μάλιστα, έχει ζητήσει το υπουργείο Εργασίας να πραγματοποιηθεί συνάντηση με τους εκπροσώπους των εργαζομένων και της διοίκησης, η οποία έχει οριστεί για την προσεχή Τρίτη.

Η υπουργός αναφέρθηκε στην επέκταση της Ψηφιακής Κάρτας Εργασίας τον Οκτώβριο και τον Νοέμβριο σε επιπλέον 500.000 εργαζόμενους.

"Θα προστατεύει πλέον 2,5 εκατομμύρια εργαζόμενους. Μπαίνουν νέοι κλάδοι, όπως ο κλάδος ιδιωτικής υγείας, τηλεπικοινωνιών, επισκευών, καθαριστήρια, κομμωτήρια, logistics. Θυμίζω ότι από την Ψηφιακή Κάρτα Εργασίας πέρυσι είδαμε 2,7 εκατομμύρια περισσότερες υπερωρίες σε σχέση με την προηγούμενη χρονιά και αυτό σημαίνει περισσότερα χρήματα για τον εργαζόμενο", σημείωσε η κ. Κεραμέως και συμπλήρωσε: "Σκοπός μας είναι να εξυγιάνουμε την αγορά εργασίας και να διασφαλίσουμε ότι οι εργαζόμενοι αμείβονται για τον χρόνο που εργάζονται και ότι προστατεύεται ο υγιής ανταγωνισμός".

Η υπουργός δήλωσε ότι η Ψηφιακή Κάρτα Εργασίας αποφέρει σημαντικά έσοδα για τα ασφαλιστικά ταμεία και συμβάλλει στη δημιουργία δημοσιονομικού χώρου, ώστε να διορθωθούν αδικίες, όπως, για παράδειγμα, οι περικοπές στις συντάξεις χηρείας, οι οποίες καταργήθηκαν.

Η κ. Κεραμέως ερωτήθηκε για τις νέες διατάξεις που προωθούνται αναφορικά με τη διευκόλυνση των εργαζόμενων γονέων και εξήγησε ότι προωθείται κατάργηση του χρονικού περιορισμού μεταξύ των δύο γονικών αδειών, παρέχεται μεγαλύτερη ευελιξία στους εργαζόμενους γονείς που δουλεύουν στην ίδια επιχείρηση, για να λάβουν την άδειά τους και καταργείται η προϋπόθεση εξάμηνης απασχόλησης για τη λήψη άδειας φροντιστή. "Είναι μια προσπάθεια να στηρίξουμε ακόμα περισσότερο τους εργαζόμενους γονείς. Προσπαθούμε ολοένα και περισσότερο να διευκολύνουμε τη συμφιλίωση οικογενειακής, προσωπικής και επαγγελματικής ζωής", σχολίασε.

Η υπουργός Εργασίας διευκρίνισε ότι οι συγκεκριμένες διατάξεις περιλαμβάνονται σε νομοσχέδιο που παρουσιάζεται τη Δευτέρα στο Υπουργικό Συμβούλιο και αφορά τον περιορισμό της ανεξέλεγκτης χρήσης της τεχνητής νοημοσύνης στην αγορά εργασίας. Όπως αποσαφήνισε η υπουργός, "για τους εργαζόμενους σε πλατφόρμες κάθε πτυχή της εργασιακής τους σχέσης ορίζεται από έναν αλγόριθμο, ο οποίος είναι άγνωστο ποιες παραμέτρους λαμβάνει υπ' όψιν. Με τις προωθούμενες διατάξεις, η διαδικασία γίνεται διαφανής, ενώ σε πολύ κρίσιμες αποφάσεις, όπως, για παράδειγμα, ο τερματισμός μίας συνεργασίας, θα υπάρχει υποχρεωτικά ανθρώπινη εποπτεία. Βάζουμε όρια, ένα δίχτυ ασφαλείας υπέρ της προστασίας των εργαζομένων στο πλαίσιο της τεχνητής νοημοσύνης. Καλή μεν η τεχνητή νοημοσύνη, αλλά ελλοχεύουν και πολύ σημαντικοί κίνδυνοι. Έρχεται η ελληνική πολιτεία σε ένα νομοθέτημα που εκπορεύεται από ευρωπαϊκή οδηγία, για να πει ναι στην τεχνητή νοημοσύνη, μας βοηθάει πολύ, αλλά με κανόνες".

Για το πρόγραμμα που αφορά την εξ αποστάσεως αμειβόμενη εργασία για εργαζόμενους σε ορεινές περιοχές, η κ. Κεραμέως εξήγησε οτι η ανεργία βρίσκεται στο 7,6%, στο χαμηλότερο σημείο των τελευταίων 18 ετών. Συνεπώς, για να μειωθεί περαιτέρω, γίνονται στοχευμένες κινήσεις, επισημαίνοντας: "Ποιος δεν δουλεύει ακόμα; Ένα παράδειγμα, συμπολίτες μας που ζουν στην περιφέρεια, σε ορεινούς, σε απομακρυσμένους δήμους της χώρας. Τι σκεφτήκαμε λοιπόν; Εμείς θέλουμε να ενισχύσουμε τον κόσμο αυτόν να μείνει στον τόπο του, εφόσον το επιθυμεί, αλλά χρειάζεται μία αξιοπρεπή δουλειά. Άρα, λοιπόν, πάμε και επιδοτούμε μία επιχείρηση, η οποία θα έρθει να προσλάβει αυτόν που δουλεύει από έναν ορεινό απομακρυσμένο όγκο εξ αποστάσεως, επιδοτούμε για έναν χρόνο την επιχείρηση με 90% του μισθού και των εισφορών".

Τέλος η υπουργός Εργασίας αναφέρθηκε και στην επόμενη στάση του "Rebrain Greece", η οποία θα πραγματοποιηθεί στο Μόναχο στις 28 Νοεμβρίου. "Έχουν ήδη επιστρέψει 473.000 Έλληνες πολίτες από τους 770.000 που έφυγαν τα χρόνια της κρίσης, 62% περίπου ανάστροφή του brain drain", τόνισε.

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