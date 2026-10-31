ΟΦΗ: Για τη νίκη στο Αγρίνιο - Η αποστολή

Με στόχο να αφήσει πίσω του την ήττα από την ΑΕΛ στο Κύπελλο Ελλάδας και να επιστρέψει στα θετικά αποτελέσματα, ο ΟΦΗ στρέφει πλέον την προσοχή του στην Κυριακάτικη (1/11-18:00) εκτός έδρας αναμέτρηση με τον Παναιτωλικό, για την 9η αγωνιστική της Super League.

Το Κρητικό συγκρότημα καλείται πλέον να παρουσιάσει ένα διαφορετικό πρόσωπο στο Αγρίνιο, αναζητώντας ένα αποτέλεσμα που θα του επιτρέψει να αφήσει πίσω την απρόσμενη απώλεια στο Κύπελλο και να συνεχίσει με μεγαλύτερη αυτοπεποίθηση τις υποχρεώσεις του στο πρωτάθλημα.

Ο Χρήστος Κόντης δεν υπολογίζει στους τραυματίες Χριστογεώργο, Ισέκα και Χνάρη. Εκτός 23άδας έμειναν επίσης ο Μαρινάκης, καθώς και οι νεαροί Καινουργιάκης, Λαγουδάκης και Κουτσουπιάς.

Στα θετικά για τον Χρήστο Κόντη είναι η επιστροφή των Μπουχαλάκη, Ντίκμαν και Πούγγουρα, οι οποίοι δεν είχαν ταξιδέψει στη Λάρισα για την αναμέτρηση Κυπέλλου με την ΑΕΛ, καθώς είχαν μείνει εκτός προκειμένου να πάρουν τις απαραίτητες ανάσες.



Ο Χρήστος Κόντης ετοιμάζει αλλαγές σε σχέση με το ματς κυπέλλου. Στην ενδεκάδα αναμένεται να επανέλθουν Μπουχαλάκης, Ντίκμαν, Κρίζμανιτς που πήραν ανάσες μένοντας στο Ηράκλειο αλλά και οι Νους, Αιτόρ, Φούντας, Ανδρούτσος, Αθνασίου που αγωνίστηκαν ως αλλαγή στην Λάρισα.

Ένα πιθανό σχήμα θα αποτελείται από τους: Λίλο, Ντίκμαν, Αθανασίου, Κρίζμανιτς, Κωστούλα, Νικολάου, Μπουχαλάκη, Ανδρούτσο, Νους, Φούντα, Αιτόρ.

Η αποστολή του ΟΦΗ: Λίλο, Κατσίκας, Καλαφάτης, Κρίζμανιτς, Σιέλης, Κωστούλας, Πούγγουρας, Νικολάου, Ντίκμαν, Αθανασίου, Αποστολάκης, Γκονθάλεθ, Καραχάλιος, Μπουχαλάκης, Ανδρούτσος, Κανελλόπουλος, Φούντας, Ρομάνο, Νους, Αϊτόρ, Χατζηγιοβάνης, Θεοδοσουλάκης, Κόντρο.

Ο Παναιτωλικός

Ο Παναιτωλικός από την πλευρά του ενώ ξεκίνησε με τρείς νίκες στην συνέχεια γνώρισε πέντε σερί ήττες έχοντας όμως το ελαφρυντικό πως σε τέσσερα από αυτά τα ματς αντιμετώπισε Παναθηναικό, ΠΑΟΚ, Ολυμπιακό και ΑΕΚ από την οποία έχασε 5-0 εκτός έδρας. Σίγουρα η ομάδα του Αγρινίου θα προσπαθήσει να βάλει στοπ σε αυτό το αρνητικό σερί και να επιστρέψει στα θετικά αποτελέσματα κι αυτό κάνει πολύ επικίνδυνη την αποστολή του ΟΦΗ.

Το Αγρίνιο άλλωστε είναι μια έδρα στην οποία συνήθως ο ΟΦΗ δεν τα καταφέρνει καλά. Πέρυσι τον Οκτώβριο έχασε με σκορ 4-2 σε ένα από τα τελευταία παιχνίδια του Ράσταβατς στον πάγκο. Συνολικά, σε 19 αγώνες στο Αγρίνιο ο Παναιτωλικός μετράει 11 νίκες, ο ΟΦΗ 6 ενώ δυο ματς έχουν λήξει ισόπαλα.

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