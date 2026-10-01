Πώς να φορέσεις το καφέ κραγιόν - Μάθε αν σου ταιριάζει

Δεν είναι όλα τα κραγιόν για όλες τις γυναίκες. Υπάρχουν αποχρώσεις που απαιτούν λίγη περισσότερη σκέψη και τόλμη πριν τις δοκιμάσεις κι άλλες που απλά ταιριάζουν σε κάθε περίσταση. Το καφέ ανήκει ξεκάθαρα στη δεύτερη κατηγορία. Από τις χαρακτηριστικές αποχρώσεις που σημάδεψαν το μακιγιάζ των ’90s μέχρι τα σύγχρονα σοκολατί χείλη που βλέπουμε παντού αυτή τη σεζόν, το καφέ κραγιόν έχει επιστρέψει δυναμικά και αποδεικνύει ότι μπορεί να είναι εξίσου διαχρονικό με το κόκκινο. Το καλύτερο; Είναι ένα χρώμα που μπορεί να κολακεύσει όλους τους τόνους επιδερμίδας -αρκεί βέβαια να βρεις τη σωστή απόχρωση.

Καφέ κραγιόν: Σε ποιες πάει;



Δεν είναι όλα τα καφέ κραγιόν ίδια. Άλλα είναι πιο χρυσαφί, άλλα πιο ροζ, άλλα πιο μωβ κι άλλα φλερτάρουν με το μπορντό. Το ζητούμενο είναι να επιλέξεις την απόχρωση εκείνη που εναρμονίζεται με τα χαρακτηριστικά σου.







Έτσι θα φοράνε το κραγιόν τους τα πιο cool girls φέτος το φθινόπωρο

Αν έχεις ψυχρούς υποτόνους, ένα καφέ κραγιόν με ροζ ή μωβ βάση αποτελεί την πλέον ιδανική επιλογή. Αντίθετα, οι θερμές, καραμελένιες και χρυσαφένιες αποχρώσεις δημιουργούν ένα πιο ζεστό αποτέλεσμα, ιδανικό για πιο σταρένιες επιδερμίδες ή επιδερμίδες με θερμούς υποτόνους. Τα βαθιά σοκολατί κραγιόν είναι ιδανικά αν θέλεις ένταση, ενώ τα πιο απαλά nude/καφέ αποτελούν την πιο safe επιλογή τόσο για το πρωί, όσο και για το βράδυ.







Εξίσου σημαντική με την απόχρωση είναι και η υφή. Επίλεξε ένα ματ καφέ κραγιόν για να πετύχεις ένα έντονο, καθορισμένο αποτέλεσμα, που να παραπέμπει στο χαρακτηριστικό lip look των ’90s, ενώ αν προτιμάς κάτι πιο σύγχρονο και ανεπιτήδευτο, προτίμησε ένα ενυδατικό κραγιόν με διάφανη κάλυψη.

Πώς να φορέσεις το καφέ κραγιόν



Για ένα ολοκληρωμένο αποτέλεσμα, μπορείς να συνδυάσεις τα καφέ χείλη με σκιές σε taupe, bronze και χρυσούς τόνους, δημιουργώντας ένα αρμονικό, μονοχρωματικό μακιγιάζ. Αν πάλι θέλεις να δώσεις όλη την προσοχή στα χείλη, κράτησε το υπόλοιπο μακιγιάζ πιο απλό, με διακριτικό ρουζ, καλοσχηματισμένα φρύδια και μάσκαρα.







Ξεκίνησε περιγράφοντας τα χείλη σου με ένα μολύβι, σε απόχρωση κοντά στο κραγιόν σου για φυσικό αποτέλεσμα ή λίγο πιο σκούρα αν θέλεις να αναδείξεις το ρετρό ύφος του look. Στη συνέχεια, εφάρμοσε το κραγιόν κατευθείαν από το bullet ή -ακόμα καλύτερα- με ένα λεπτό πινελάκι για μεγαλύτερη ακρίβεια.







Αν το επιθυμείς, ολοκλήρωσε το look σου με ένα καφέ ή διάφανο gloss έτσι ώστε να χαρίσεις ένα λαμπερό φινίρισμα στα χείλη σου και να τα κάνεις να δείχνουν πιο σαρκώδη και ζουμερά.

Πηγή: jenny.gr

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