Χανιά: Ξεκινούν τη Δευτέρα οι εργασίες ασφαλτόστρωσης στην οδό Ελευθερίου Βενιζέλου

Από τη Δευτέρα 2 Νοεμβρίου ξεκινούν οι εργασίες ασφαλτόστρωσης στην οδό Ελευθερίου Βενιζέλου, με τον Δήμο Χανίων να προχωρά σε μια ουσιαστική παρέμβαση αναβάθμισης του οδοστρώματος.

Η παρέμβαση εντάσσεται στο έργο «Επισκευές – Συντηρήσεις υποδομών οδών Δήμου Χανίων» και, όπως γνωστοποιεί η Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών, στοχεύει σε ένα ομαλό, ασφαλές και ανθεκτικό οδόστρωμα για τις χιλιάδες οδηγούς και πεζούς που διασχίζουν καθημερινά τον άξονα που συνδέει την πόλη με το Ακρωτήρι. Πρόκειται για έναν δρόμο με αυξημένο κυκλοφοριακό φόρτο, όπου η ποιότητα του οδοστρώματος μεταφράζεται άμεσα σε καλύτερη οδική ασφάλεια και πιο άνετη μετακίνηση.

Οι εργασίες θα εξελιχθούν σε δύο τμήματα. Στο πρώτο, από την οδό Κύπρου έως την οδό Ηρώων Πολυτεχνείου, μήκους περίπου 500 μέτρων, θα ισχύσει πλήρης απαγόρευση της κυκλοφορίας οχημάτων. Στο δεύτερο, από την οδό Ηρώων Πολυτεχνείου έως την οδό Μανούσου Κούνδουρου, μήκους περίπου 250 μέτρων, η κυκλοφορία θα απαγορεύεται στο ρεύμα ανόδου, από Χανιά προς Ακρωτήρι, ενώ στο ρεύμα καθόδου, από Ακρωτήρι προς Χανιά, θα ρυθμίζεται με εργοταξιακή σήμανση και, όπου απαιτείται, με εκτροπή της κίνησης στο ελεύθερο ρεύμα.

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