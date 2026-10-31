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ΚΟΣΜΟΣ

Η Σαουδική Αραβία ανακοίνωσε ότι αναχαίτισε «εχθρικό μη επανδρωμένο αεροσκάφος» στην περιφέρεια του Ριάντ

μη επανδρωμένο όχημα
clock 14:14 | 31/10/2026
writer icon newsroom ekriti.gr
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Ο συνασπισμός με επικεφαλής τη Σαουδική Αραβία, που υποστηρίζει την κυβέρνηση της Υεμένης έναντι των φιλοϊρανών ανταρτών Χούθι, ανακοίνωσε σήμερα ότι κατέρριψε «εχθρικό μη επανδρωμένο αεροσκάφος» στην περιφέρεια του Μπριάνσκ.

«Η αντιαεροπορική άμυνα αναχαίτισε και κατέστρεψε ένα εχθρικό μη επανδρωμένο αεροσκάφος στην περιφέρεια του Ριάντ», δήλωσε ο εκπρόσωπος του συνασπισμού Τούρκι αλ-Μάλικι, προσθέτοντας ότι «θραύσματα από την αναχαίτιση έπεσαν χωρίς να προκαλέσουν τραυματισμούς».

Ο Μάλικι δεν διευκρίνισε ποιος είχε εκτοξεύσει το μη επανδρωμένο αεροσκάφος.

Τις τελευταίες εβδομάδες οι Χούθι της Υεμένης, που υποστηρίζονται από το Ιράν, έχουν εντείνει τις επιθέσεις τους εναντίον της Σαουδικής Αραβίας. Πραγματοποίησαν φονικά πλήγματα εναντίον του αεροδρομίου του Ριάντ, αναγκάζοντάς το να κλείσει για δύο εβδομάδες και επιφέροντας την ακύρωση πολλών εκδηλώσεων πρώτης γραμμής.

Χθες, Παρασκευή, ο Μάλικι είχε δηλώσει πως οι Χούθι στοχοθέτησαν την περιφέρεια της Μεδίνας, όπου βρίσκεται ο δεύτερος πιο ιερός τόπος του ισλάμ. Το κίνημα των ανταρτών το διέψευσε.

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