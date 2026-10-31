Γλυφάδα: Από εμπρηστική επίθεση η πυρκαγιά σε αντιπροσωπεία αυτοκινήτων

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Στόχος εμπρηστών έγινε τα ξημερώματα μια αντιπροσωπεία αυτοκινήτων που βρίσκεται επί της λεωφόρου Βουλιαγμένης στη Γλυφάδα.

Από την επίθεση κάηκε ολοσχερώς η οροφή του κτηρίου της αντιπροσωπείας και δύο αυτοκίνητα, που ήταν σταθμευμένα μπροστά από την έκθεση. Ωστόσο, η φωτιά δεν επεκτάθηκε στο εσωτερικό της έκθεσης όπου υπάρχουν εκθέματα εκατομμυρίων ευρώ. Για την κατάσβεση της πυρκαγιάς κινητοποιήθηκαν 33 πυροσβέστες και 12 οχήματα, καθώς και ειδικό βραχιονοφόρο όχημα.

Στο σημείο εντοπίστηκαν δύο γκαζάκια, ενώ την έρευνα για την υπόθεση ανέλαβε η Κρατική Ασφάλεια.

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