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GOSSIP - LIFESTYLE

Παναγοπούλου για Χαρδαβέλλα: "Έφυγα από το σπίτι μας, γιατί δεν άντεχα να βλέπω τη θάλασσα που κοιτούσαμε μαζί"

χα
clock 14:00 | 31/10/2026
writer icon newsroom ekriti.gr
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Η Μαρία Παναγοπούλου αποκάλυψε ότι μετακόμισε από το σπίτι όπου ζούσε με τον Κώστα Χαρδαβέλλα γιατί όπως εξήγησε, δεν μπορούσε να αντικρίζει τη θέα της θάλασσα που κάποτε κοιτούσαν μαζί.

 «Έφυγα από το σπίτι μας, γιατί δεν άντεχα να βλέπω τη θέα της θάλασσας. Και ακόμη δεν έχω καταφέρει να αντικρίσω τη θάλασσα και δεν έχω κάνει και διακοπές από τότε που έφυγε ο Κώστας. Δεν μπορώ, δεν θέλω τη θάλασσα. Τη βλέπαμε μαζί τη θάλασσα και τώρα δεν μπορώ. Έφυγα, λοιπόν, από το σπίτι με σκοπό να το νοικιάσουμε και όταν έφτασε αυτή η ώρα, μου είπε ο γιος μου "Ρε μαμά, δεν μπορώ να το νοικιάσω, δεν γίνεται να φύγω εγώ από εδώ". Και τώρα ζει εκεί με το κορίτσι του. Είμαι πανευτυχής πεθερά», είπε η δημοσιογράφος.

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