Celine Dion: Τα αστρονομικά έσοδα από τη συγκλονιστική επιστροφή της

Υπάρχουν επιστροφές που ξεπερνούν τα όρια της μουσικής και μετατρέπονται σε ιστορίες δύναμης, επιμονής και ελπίδας. ΗCeline Dion κατάφερε να γράψει ένα νέο, εντυπωσιακό κεφάλαιο στην καριέρα της, αποδεικνύοντας πως, ακόμη και έπειτα από τις μεγαλύτερες προσωπικές δοκιμασίες, η αγάπη για τη μουσική μπορεί να παραμένει πιο δυνατή από ποτέ.

Η 58χρονη σταρ, η οποία τα τελευταία χρόνια έδωσε μια δύσκολη μάχη με το Σύνδρομο του Δύσκαμπτου Ανθρώπου (Stiff Person Syndrome), επέστρεψε δυναμικά στη σκηνή και μάλιστα με επιδόσεις που καταρρίπτουν ρεκόρ.

Σύμφωνα με τα στοιχεία του Billboard Boxscore, οι 16 συναυλίες που πραγματοποίησε στο Παρίσι, από τις 12 Σεπτεμβρίου έως τις 17 Οκτωβρίου 2026, απέφεραν συνολικά 125,5 εκατομμύρια δολάρια, με περισσότερα από 539.000 εισιτήρια να έχουν πωληθεί.

Πρόκειται για μια εντυπωσιακή εμπορική επιτυχία, καθώς κάθε εμφάνισή της απέφερε κατά μέσο όρο 7,8 εκατομμύρια δολάρια, ξεπερνώντας το προηγούμενο ρεκόρ των U2, που είχαν συγκεντρώσει περίπου 6,1 εκατομμύρια δολάρια ανά συναυλία κατά τη διάρκεια των εμφανίσεών τους στο Sphere του Λας Βέγκας.

Ακόμη πιο εντυπωσιακή είναι η προσέλευση του κοινού. Περίπου 33.700 θεατές παρακολουθούσαν κάθε βράδυ τη Celine Dion στην Plenitude Arena, αριθμός που αποτελεί επίσης ρεκόρ για συναυλιακό residency, δηλαδή μια σειρά εμφανίσεων στον ίδιο χώρο.

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