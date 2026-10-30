Παύλος Χαϊκάλης: Αντιδράσεις για την αστρολογική ανάλυση σχετικά με τον θάνατο Μαζωνάκη

Ο Παύλος Χαϊκάλης, ο οποίος τα τελευταία χρόνια ασχολείται ενεργά με την αστρολογία, παρουσίασε χάρτη με τα στοιχεία γέννησης του τραγουδιστή και την ημερομηνία και ώρα θανάτου του. Με βάση τις δικές του ερμηνείες για τις θέσεις των πλανητών, υποστήριξε ότι «το τέλος ήταν προδιαγεγραμμένο» και πως ο καλλιτέχνης θα έπρεπε να είχε προσέξει.

Στην ανάλυσή του συνέδεσε πλανητικούς συνδυασμούς με ισχυρισμούς περί δηλητηρίασης, κάνοντας παράλληλα αναφορά στην 56χρονη κατηγορούμενη γιατρό που, σύμφωνα με το αρχικό δημοσίευμα, έχει προφυλακιστεί για την υπόθεση θανάτου του τραγουδιστή.

«Έκανα μια μελέτη όλο αυτό το διάστημα αστρολογική, την οποία δυστυχώς δεν μπορώ να σας την ανακοινώσω γιατί έχω φάει που έχω φάει τόσο μπούλινγκ στη ζωή μου, να φάω κι άλλο δεν το καταλαβαίνω. Έτυχε να περιέλθουν στα χέρια μου τα ωροσκόπια και της γιατρού και του Γιώργου Μαζωνάκη», ανέφερε αρχικά.

Περιγράφοντας στη συνέχεια την αστρολογική του ερμηνεία, είπε: «Εδώ είναι στις 9 Σεπτεμβρίου στις 14:00 η ώρα που πήγε, 13:58 που πήγε στο ιατρείο και εδώ βλέπουμε τι έχει συμβεί, το μοιραίο του πράγματος. Ο Κρόνος είναι πάνω στον προοδευμένο Άρη-Ποσειδώνα. Αυτό είναι δηλητηρίαση. Δηλητηριάστηκε το αίμα του.

Άρης, Ουρανός, Πλούτωνας είναι θεϊκή παρέμβαση, είναι εξαναγκασμός, είναι βία. Εξαναγκάστηκε. Είναι μια χρονιά πάρα πολύ επικίνδυνη. Τι σημαίνει; Ότι η συνάντηση με κάποιους θα ήταν μοιραία. Ήρθε με έκλειψη και έφυγε με έκλειψη. Κλείνει ένας κύκλος. Θα παραμείνει αξέχαστος».

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