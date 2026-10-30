Οι φράσεις που λένε όσοι κάνουν ghosting μετά το πρώτο ραντεβού

Μπορεί το κεφάλαιο «σχέσεις» να είναι αρκετά περίπλοκο στις μέρες μας, ωστόσο, όσοι το λένε αυτό, έχουν ξεχάσει να «πατήσουν» focus στο κεφάλαιο του «dating». Ξέρω, κάθε αρχή και δύσκολη, αλλά μερικές φορές μια κατάσταση είναι τόσο σύνθετη που δεν γνωρίζω αν υπάρχει λόγος να «ξοδέψεις» τον χρόνο σου, προσδοκώντας ότι κάτι μπορεί να αλλάξει.

Από την άλλη, δεν μπορούμε να αδικήσουμε και εκείνους τους σοφούς ανθρώπους που επαναλάμβαναν πως «η καλή μέρα από το πρωί φαίνεται». Δίκιο είχαν. Διότι, αν διατηρείς από την αρχή τις αμφιβολίες σου, παρ’ όλα αυτά δώσεις μια ευκαιρία και, τελικά, το ghosting σού χτυπήσει την πόρτα, έχεις αφενός ζημιωθεί ψυχικά και αφετέρου χάσει τον πολύτιμο χρόνο σου.

Ας είμαστε ειλικρινείς: όλοι έχουμε κάνει ή δεχτεί ghosting. Είμαστε σύμφωνοι με αυτό; Όχι. Ο προφορικός λόγος αποτελεί το προνόμιο των ανθρώπων έναντι των ζώων, συνεπώς η επικοινωνία είναι σίγουρα πολύ καλύτερη εναλλακτική από την εξαφάνιση. Σωστά; Σωστά. Ζούμε, όμως, στην εποχή του digital φλερτ και των διαδικτυακών συζητήσεων – εκεί, δηλαδή, όπου η άμεση επαφή και το δέσιμο κάνουν φτερά. Ως εκ τούτο, ένα μεγάλο ποσοστό των ανθρώπων βρίσκει διέξοδο στο ghosting, καθώς δεν χρειάζεται να δώσει εξηγήσεις ή να δικαιολογηθεί για τίποτα.







Σύμφωνα με την ψυχολογία, οι άνθρωποι που έχουν κάνει έστω και μια φορά στη ζωή τους ghosting έχουν χρησιμοποιήσει κάποια από τις παρακάτω φράσεις. Όχι, σε καμία περίπτωση δεν αποτελούν τυχαία παραδείγματα – όλοι τις έχουμε ακούσει, κάποιοι τις έχουμε διατυπώσει κιόλας. Ακολουθούν, λοιπόν, 10 φράσεις που φημίζονται για τη χρήση τους απ’ όλους εκείνους που εξαφανίζονται μετά το πρώτο ραντεβού ή, μερικές φορές, και πριν από αυτό.

Από το κλασικό «έχω πολλή δουλειά τελευταία» μέχρι το «θα σου στείλω εγώ όταν μπορέσω», υπάρχουν ορισμένες ατάκες που έχουμε ακούσει ουκ ολίγες φορές στον κόσμο του dating. Μπορεί να μοιάζουν αθώες, όμως, όταν επαναλαμβάνονται χωρίς να ακολουθούν πράξεις, συχνά αποτελούν τον προάγγελο μιας εξαφάνισης.

10 φράσεις που προδίδουν ότι το ghosting είναι προ των πυλών



«Έχω πάρα πολλή δουλειά αυτή την περίοδο, δεν προλαβαίνω ούτε ανάσα να πάρω».



«Να κανονίσουμε να βρεθούμε ξανά σύντομα»



«Θα σου πω μέσα στις επόμενες μέρες».



«Αυτή την περίοδο γίνεται ένας χαμός στη ζωή μου».



«Δεν είμαι σε φάση για κάτι αυτή τη στιγμή».



«Άσε με να το σκεφτώ και θα σου απαντήσω».



«Δεν είμαι πολύ του texting, γενικά δεν κοιτάζω συχνά το κινητό μου».



«Σου αξίζει κάποιος που να έχει περισσότερο χρόνο για σένα».



«Δεν θέλω να σου δημιουργώ προσδοκίες».



«Θα σου στείλω εγώ όταν ξεμπερδέψω με τις υποχρεώσεις μου».

Πηγή: govastileto.gr

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