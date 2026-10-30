Πανάκια μικροινών: Γιατί πρέπει να τα πετάμε αν πέσουν στο έδαφος

Ένα απλό πανάκι μικροϊνών μπορεί να προκαλέσει μικρογρατζουνιές στο χρώμα του αυτοκινήτου, εάν έχει πέσει στο έδαφος και χρησιμοποιηθεί ξανά χωρίς να καθαριστεί σωστά.

Ο λόγος είναι ότι οι λεπτές ίνες του συγκρατούν εύκολα σκόνη, άμμο και μικροσκοπικά σκληρά σωματίδια. Όταν το πανί περάσει πάνω από το αμάξωμα, αυτά τρίβονται πάνω στο προστατευτικό βερνίκι και δημιουργούν μικρές χαρακιές, γνωστές και ως «αράχνες».

Το απλό τίναγμα δεν αρκεί για να απομακρύνει τη βρωμιά, ενώ ακόμη και το πλύσιμο δεν εγγυάται ότι έχουν φύγει όλα τα σωματίδια. Για τον λόγο αυτό, όταν ένα πανάκι πέσει σε χώμα ή άσφαλτο, καλό είναι να μη χρησιμοποιηθεί ξανά στη βαφή.

Η ασφαλέστερη πρακτική είναι να υπάρχουν ξεχωριστά πανιά για το αμάξωμα, τα τζάμια, το εσωτερικό και τις ζάντες. Όσα έχουν φθαρεί ή διατηρούν επίμονη βρωμιά πρέπει να αποσύρονται, καθώς ακόμη και μια φαινομενικά ασήμαντη λεπτομέρεια μπορεί να αφήσει σημάδια στο χρώμα.

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