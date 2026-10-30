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ΚΡΗΤΗ

Άγιος Νικόλαος: Ημερίδα για την προστασία από τις τηλεφωνικές απάτες και το κυβερνοέγκλημα

ημεριδα αγιος νικολαος
clock 20:14 | 30/10/2026
writer icon newsroom ekriti.gr
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Ενημερωτική ημερίδα με θέμα «Προκλήσεις Ασφάλειας της Ψηφιακής Πραγματικότητας και Τρόποι Προστασίας από τις Τηλεφωνικές Απάτες» θα πραγματοποιηθεί τη Δευτέρα 9 Νοεμβρίου 2026 και ώρα 18:00, στην αίθουσα συνεδριάσεων του ξενοδοχείου WYNDHAM GRAND Crete Mirabello Bay στον Άγιο Νικόλαο. 

Η εκδήλωση διοργανώνεται από την Υποδιεύθυνση Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Αγίου Νικολάου και τελεί υπό τη στήριξη της Περιφέρειας Κρήτης. Την ημερίδα υποστηρί-ζουν επίσης ο Δήμος Αγίου Νικολάου, η Διεύθυνση Αστυνομίας Λασιθίου, η Ένωση Αστυνομικών Υπαλλήλων Ν. Λασιθίου, καθώς και τα ξενοδοχεία WYNDHAM GRAND Crete Mirabello Bay και ZEUS. 

Σκοπός της εκδήλωσης είναι η ενημέρωση και η προστασία των πολιτών και των επαγγελ-ματιών απέναντι στις σύγχρονες μορφές κυβερνοεγκλήματος, καθώς και η παρουσίαση πρακτικών τρόπων αναγνώρισης και αποτροπής τηλεφωνικών απατών.

Ομιλητές της ημερίδας θα είναι:

•    Ο Αντιστράτηγος ε.α. (ΕΛ.ΑΣ), Δικαστικός Γραφολόγος, Πτυχιούχος Νομικής Α.Π.Θ. και πρώην Διευθυντής της Διεύθυνσης Δίωξης Ηλεκτρονικού Εγκλήματος Α.Ε.Α. Γιώργος Παπαπροδρόμου. 

•    Ο Διευθυντής της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Αγίου Νικο-λάου, Αστυνόμος Α’ Πέτρος Ζερβάκης. 

Τον συντονισμό της εκδήλωσης θα έχει ο δημοσιογράφος Μιχάλης Ατσαλάκης. 

Η είσοδος για το κοινό είναι ελεύθερη. 

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