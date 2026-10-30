Ηλιάνα Παπαγεωργίου: Έξαλλη με τις ερωτήσεις των δημοσιογράφων

Η Ηλιάνα Παπαγεωργίου βρέθηκε σε εγκαίνια καταστήματος και δέχτηκε ερωτήσεις από τους δημοσιογράφους. Οι δημοσιογράφοι εστίασαν στο θέμα της δικαστική διαμάχης της με την Έλενα Χριστοπούλου και στις σχετικές εξελίξεις.

«Υπάρχει μία πολύ σοβαρή δικαστική διαδικασία σε εξέλιξη και απαγορεύεται όλοι ανεξαιρέτως να μιλάμε δημόσια για αυτό το θέμα. Κάτι άλλο;», είπε αρχικά και εμφανώς ενοχλημένη.

«Όσες φορές και να με ρωτήσετε για τα δικαστικά, η μόνη απάντηση που θα παίρνετε θα είναι “σας ευχαριστώ”. Είμαι επιλεκτική στη ζωή μου, κάνω παρέα με ανθρώπους που ταιριάζω. Δίνω πάρα πολλές ευκαιρίες στους ανθρώπους, πιστεύω σε αυτές αλλά υπάρχουν και στιγμές που οι ευκαιρίες τελειώνουν και προχωράς στο δια ταύτα», σημείωσε η Ηλιάνα Παπαγεωργίου.

«Με κανέναν άνθρωπο δεν έχω μιλήσει για αυτό το θέμα πέρα από τους δικηγόρους μου. Είναι μια σοβαρή δικαστική διαδικασία σε εξέλιξη και απαγορεύεται να τη συζητάμε. Εγώ το τηρώ. Δεν ξέρω με ποιον τρόπο πρέπει να το πω. Καθένας μπορεί να λέει και διαδίδει ό,τι θέλει, τα πάντα είναι σε εξέλιξη. Σας παρακαλώ πάρα πολύ, αν σέβεστε τη Δικαιοσύνη και όχι εμένα, κάντε λίγο υπομονή. Είμαι πολύ ξεκάθαρη, σέβομαι τη Δικαιοσύνη».

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