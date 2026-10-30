Ρέθυμνο: Συνάντηση αντιπεριφερειάρχη με δήμαρχο Αμαρίου για τις πρόσφατες ζημιές

Συνάντηση με τον δήμαρχο Αμαρίου, Παντελή Μουρτζανό και τον γενικό γραμματέα του δήμου Βασίλειο Μιχελάκη, πραγματοποίησε χθες η αντιπεριφερειάρχης Ρεθύμνης, Μαρία Λιονή, με αντικείμενο την αποτίμηση των ζημιών που υπέστη ο Δήμος Αμαρίου από τις πρόσφατες θεομηνίες, καθώς και τον συντονισμό των απαραίτητων παρεμβάσεων για την αποκατάστασή τους.

Στη συνάντηση συμμετείχαν επίσης η προϊσταμένη της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων της ΠΕ Ρεθύμνης, Ελένη Ρανουτσάκη και η προϊσταμένη του Τμήματος Δομών Περιβάλλοντος, Έλμα Μαρκουλάκη. Κατά τη διάρκεια της συζήτησης εξετάστηκαν τα προβλήματα, που έχουν προκύψει στο οδικό δίκτυο και στις υποδομές της περιοχής, ενώ ιδιαίτερη αναφορά έγινε στις εκτεταμένες επιπτώσεις που έχουν καταγραφεί στις περιοχές του Φουρφουρά και των Πλατανίων.

Από την πλευρά της Περιφερειακής Ενότητας Ρεθύμνης, επισημάνθηκε ότι θα προχωρήσουν οι απαραίτητες παρεμβάσεις για την αντιμετώπιση των συνεπειών των έντονων καιρικών φαινομένων. Ειδικότερα, ο σχεδιασμός περιλαμβάνει:

Εργασίες καθαρισμού ρεμάτων, με στόχο την αποκατάσταση της ομαλής ροής των υδάτων και την πρόληψη νέων προβλημάτων.

Παρεμβάσεις αποκατάστασης των ζημιών που έχουν προκληθεί στο επαρχιακό οδικό δίκτυο.

Εκπόνηση μελέτης οριοθέτησης στην ευρύτερη περιοχή γύρω από τον Φουρφουρά, για την ολοκληρωμένη αντιμετώπιση των ζητημάτων που σχετίζονται με τη διαχείριση των υδάτων.

Η συνεργασία της Περιφερειακής Ενότητας Ρεθύμνης με τον Δήμο Αμαρίου θα συνεχιστεί, με στόχο την προώθηση των αναγκαίων τεχνικών παρεμβάσεων, την αποκατάσταση των υποδομών και την ενίσχυση της αντιπλημμυρικής προστασίας της περιοχής.

Η αντιπεριφερειάρχης Ρεθύμνης Μαρία Λιονή, δήλωσε ότι «οι πρόσφατες θεομηνίες προκάλεσαν σημαντικά προβλήματα σε περιοχές του Δήμου Αμαρίου, με τον Φουρφουρά και τα Πλατάνια να έχουν υποστεί εκτεταμένες ζημιές. Από την πρώτη στιγμή βρισκόμαστε σε επικοινωνία και συνεργασία με τη δημοτική Αρχή, προκειμένου να καταγράψουμε τις ανάγκες και να προχωρήσουμε στις απαραίτητες ενέργειες. Ως Περιφερειακή Ενότητα Ρεθύμνης, προγραμματίζουμε παρεμβάσεις για τον καθαρισμό των ρεμάτων, την αποκατάσταση των ζημιών στο επαρχιακό οδικό δίκτυο, καθώς και την εκπόνηση μελέτης οριοθέτησης στην περιοχή γύρω από τον Φουρφουρά.

Προτεραιότητά μας είναι η ασφάλεια των πολιτών, η αποκατάσταση της καθημερινότητας και η προστασία των τοπικών υποδομών. Γνωρίζουμε τις δυσκολίες που αντιμετωπίζουν οι κάτοικοι και εργαζόμαστε, σε συνεργασία με τον Δήμο Αμαρίου, ώστε να δρομολογηθούν οι αναγκαίες λύσεις με συντονισμό και υπευθυνότητα».

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