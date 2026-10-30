Δήμος Ανωγείων: Ενίσχυση της ασφάλειας στους αρχαιολογικούς χώρους Ζωμίνθου και Ιδαίου Άντρου

Στο πλαίσιο της Προγραμματικής Σύμβασης Πολιτισμικής Ανάπτυξης μεταξύ του Υπουργείου Πολιτισμού, της Περιφέρειας Κρήτης και του Δήμου Ανωγείων, για τον ευπρεπισμό, τον καθαρισμό και τη φύλαξη του αρχαιολογικού χώρου Ζωμίνθου και του σπηλαίου Ιδαίου Άντρου, ο Δήμος Ανωγείων προμηθεύτηκε δύο αυτόματους εξωτερικούς απινιδωτές (AED), έναν για κάθε αρχαιολογικό χώρο.

Παράλληλα, προβλέπεται η εκπαίδευση των φυλάκων στη χρήση των απινιδωτών και στην παροχή βασικών πρώτων βοηθειών, ενισχύοντας την ετοιμότητα αντιμετώπισης έκτακτων περιστατικών και την ασφάλεια των επισκεπτών.

Με τη συγκεκριμένη πρωτοβουλία, ο Δήμος Ανωγείων συμβάλλει ουσιαστικά στην αναβάθμιση των παρεχόμενων υπηρεσιών στους δύο σημαντικούς αρχαιολογικούς χώρους του Ψηλορείτη, συνδυάζοντας την προστασία και ανάδειξη της πολιτιστικής μας κληρονομιάς με τη μέριμνα για την ανθρώπινη ζωή και την ασφάλεια κατοίκων και επισκεπτών.

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