Ρέθυμνο: Ξεκίνησε ο νέος κύκλος των Διαλέξεων Ιστορίας και Αρχαιολογίας

Με μεγάλη επιτυχία και θερμή συμμετοχή του κοινού ξεκίνησε την Τετάρτη 21 Οκτωβρίου 2026, στο Φοιτητικό Πολιτιστικό Κέντρο ΞΕΝΙΑ, ο νέος κύκλος των «Διαλέξεων Ιστορίας και Αρχαιολογίας στο Ρέθυμνο», που διοργανώνει το Τμήμα Ιστορίας και Αρχαιολογίας του Πανεπιστημίου Κρήτης με την υποστήριξη της Περιφέρειας Κρήτης.

Την εναρκτήρια διάλεξη, με θέμα «Ιστορίες της Κρήτης, 19ος–20ός αι.: Πόσο τοπική είναι η τοπική ιστορία;», έδωσε η Ελευθερία Ζέη, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Ιστορίας Νέων Χρόνων και Πρόεδρος του Τμήματος, ενώ τη συζήτηση συντόνισε ο Παρασκευάς Ματάλας, Επίκουρος Καθηγητής Νεότερης Ιστορίας.

Στην ομιλία της, η κα Ζέη στάθηκε στον 19ο αιώνα, εποχή ραγδαίων συνοριακών μεταβολών και έντονων εθνικών διεκδικήσεων, και στις τοπικές ιστορίες της Κρήτης του 19ου και των αρχών του 20ού αιώνα. Μέσα από αυτά τα έργα διεκδικείται θέση στο ελληνικό εθνικό αφήγημα, ενώ ταυτόχρονα σμιλεύεται μια διακριτή κρητική ταυτότητα, συνδεδεμένη με την ελληνική αρχαιότητα και την επαναστατική κρητική παράδοση. Η συζήτηση έκλεισε με τα όρια της τοπικής ιστορίας στη σύγχρονη επιστημονική συζήτηση.

Η διάλεξη αυτή είναι η πρώτη μιας ολόκληρης σειράς, που θα συνεχιστεί και στα δύο ακαδημαϊκά εξάμηνα, από τον Οκτώβριο του 2026 έως τον Μάιο του 2027. Καθηγητές και καθηγήτριες του Τμήματος θα παρουσιάσουν στο κοινό του Ρεθύμνου θέματα από όλο το εύρος της ιστορίας και της αρχαιολογίας: από τη Μινωική Κρήτη και την αρχαία Ελλάδα έως τον Μεσαίωνα και τη νεότερη ιστορία των Βαλκανίων.

Για τις λεπτομέρειες κάθε διάλεξης, το κοινό μπορεί να ενημερώνεται από τις αναρτήσεις που θα γίνονται κάθε μήνα, πριν από κάθε διάλεξη, στη λίστα κοινοποιήσεων UoC News του Πανεπιστημίου Κρήτης και στις ανακοινώσεις του Τμήματος Ιστορίας και Αρχαιολογίας.

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