Εκλογές στο Ισραήλ: Χωρίς την απαιτούμενη πλειοψηφία Νετανιάχου και Άιζενκοτ

Τα τελικά αποτελέσματα των ισραηλινών εκλογών του 2026, που δημοσιοποιήθηκαν τα ξημερώματα της Παρασκευής από την Κεντρική Εκλογική Επιτροπή (CEC), επιβεβαιώνουν το πλήρες κοινοβουλευτικό βραχυκύκλωμα στη χώρα: κανένα από τα δύο μεγάλα μπλοκ δεν αγγίζει τις 61 έδρες, την ώρα που η διεθνής κοινότητα παρακολουθεί αμήχανα τις εξελίξεις και ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ σταθμίζει τις επιλογές του για την επόμενη μέρα στη Μέση Ανατολή.

Η επίσημη κατανομή των εδρών

Τα πλήρη επίσημα αποτελέσματα προγραμματίζεται να παρουσιαστούν στον πρόεδρο του Ισραήλ, Ισαάκ Χέρτζογκ, την Τετάρτη, αφού η Κεντρική Εκλογική Επιτροπή (CEC) ολοκληρώσει τις τελικές διερευνήσεις για τυχόν σφάλματα ή ενστάσεις.

Αμέσως μετά, ο Χέρτζογκ θα συναντηθεί με τον καθένα από τους ηγέτες των κομμάτων, προκειμένου να λάβει τις επίσημες υποδείξεις τους για το πρόσωπο που θεωρούν ότι πρέπει να σχηματίσει την επόμενη κυβέρνηση.

Η τελική συμμετοχή των ψηφοφόρων ανήλθε στο 77,9% των εγγεγραμμένων -το υψηλότερο ποσοστό που έχει καταγραφεί εδώ και δεκαετίες- με 5.716.665 πολίτες να ασκούν το εκλογικό τους δικαίωμα.

Βάσει των τελικών αποτελεσμάτων, η κατανομή των εδρών στη 26η Κνεσέτ διαμορφώνεται ως εξής:

Λικούντ (Μπενιαμίν Νετανιάχου): 27 έδρες



Yashar (Γκαντί Άιζενκοτ): 21 έδρες



B’Yachad: 12 έδρες



Κοινή Λίστα (Joint List): 11 έδρες



Οι Δημοκράτες (The Democrats): 8 έδρες



Ra’am: 8 έδρες



Ισραήλ Μπεϊτένου (Yisrael Beytenu): 7 έδρες



Ηνωμένος Ιουδαϊσμός της Τορά (UTJ): 7 έδρες



Οτζμά Γεχουντίτ (Otzma Yehudit): 7 έδρες



Σας (Shas): 6 έδρες



Θρησκευτικός Σιωνισμός (Religious Zionism): 6 έδρες



Εκτός κοινοβουλίου έμεινε το κόμμα «Έφεδροι-Οικονομία» του Γιοάζ Χέντελ, το οποίο συγκέντρωσε 2,63% και δεν κατάφερε να ξεπεράσει το εκλογικό όριο του 3,25%.

Παράλληλα, το κόμμα «Λαός του Ισραήλ» του Όφερ Βίντερ έλαβε μόλις 1,7%, ενώ το «Χαρέντι», ένας σχηματισμός που προσέφερε μια εναλλακτική πρόταση για τις υπερορθόδοξες κοινότητες, περιορίστηκε στο 0,2%.

Ιστορική άνοδος των αραβικών κομμάτων

Τα αποτελέσματα αυτά αφήνουν το μπλοκ του Νετανιάχου με 53 έδρες, του Άιζενκοτ με 48 έδρες και τις αραβικές παρατάξεις με 19 έδρες. Τα κόμματα της συμμαχίας Νετανιάχου, που συγκροτούν την απερχόμενη κυβέρνηση, διέθεταν 68 έδρες στην απερχόμενη Κνεσέτ, καταγράφοντας έτσι μια σημαντική πτώση.

Τα αραβικά κόμματα -η Κοινή Λίστα και το Ra’am- πέτυχαν ιστορικό υψηλό εξασφαλίζοντας 19 έδρες, σχεδόν διπλασιάζοντας τις 10 έδρες που διέθεταν μέχρι σήμερα.

Η επίδοση αυτή θα επαρκούσε και με το παραπάνω για να χαρίσει στο αντι-Νετανιάχου μπλοκ μια άνετη πλειοψηφία, αν όλα τα μέλη του εβραϊκού μπλοκ (με εξαίρεση τους Δημοκρατικούς) δεν είχαν αποκλείσει κατηγορηματικά οποιαδήποτε συνεργασία με το Ra’am ή την Κοινή Λίστα.

Στην ανακοίνωσή της τα ξημερώματα της Παρασκευής, η CEC επανέλαβε τις δηλώσεις του ασκούντος χρέη γενικού διευθυντή, Ντιν Λίβνε, απορρίπτοντας τους ισχυρισμούς περί ευρείας εκλογικής απάτης, εν μέρει λόγω των αναφορών για πιθανή εκστρατεία επηρεασμού από το Κατάρ.

«Οι αναφορές που δημοσιεύτηκαν καθ’ όλη τη διάρκεια της ημέρας είναι εντελώς αβάσιμες», δήλωσε ο Λίβνε, σημειώνοντας ότι η έρευνα «δεν θα επηρεάσει τα τελικά αποτελέσματα που θα υποβληθούν στον Πρόεδρο, ούτε αφορά κάποιο συγκεκριμένο τμήμα του πληθυσμού».

Η νέα Κνεσέτ προγραμματίζεται να ορκιστεί στις 10 Νοεμβρίου, ανεξάρτητα από την πορεία των προσπαθειών για τον σχηματισμό κυβέρνησης, οι οποίες προβλέπεται να είναι ακανθώδεις και θα μπορούσαν να διαρκέσουν περισσότερο από δύο μήνες, καθώς καμία πλευρά δεν βρίσκεται κοντά στην απαιτούμενη πλειοψηφία των 61 εδρών.

Την Τετάρτη, ο Χέρτζογκ κάλεσε τους πολιτικούς αρχηγούς να κάνουν ό,τι είναι δυνατόν για να αποφευχθεί μια νέα προσφυγή στις κάλπες.

«Πρέπει να κάνουμε ό,τι μπορούμε, ειδικά μετά τη χθεσινή ημέρα, για να αποφύγουμε έναν νέο γύρο εκλογών. Επομένως, περιμένω από όλους όσοι έρθουν εδώ να προσέλθουν με ανοιχτό μυαλό», δήλωσε χαρακτηριστικά.

Τόσο ο Μπενιαμίν Νετανιάχου όσο και ο Γκαντί Άιζενκοτ έχουν διαμηνύσει ότι θα είναι αυτοί που θα σχηματίσουν την επόμενη κυβέρνηση.

Η στάση της Ευρώπης

Οι δυτικές κυβερνήσεις ελπίζουν ότι οι εκλογές στο Ισραήλ θα φέρουν μια αλλαγή πολιτικής στη Δυτική Όχθη και τη Γάζα. Χωρίς μια τέτοια μετατόπιση, όπως δήλωσε Δυτικός διπλωμάτης στη Haaretz, οι χώρες που αντιτίθενται στη λήψη κυρώσεων κατά του Ισραήλ θα δυσκολευτούν να διατηρήσουν τη στάση τους.

Τα αποτελέσματα των εκλογών αντιμετωπίστηκαν με σχεδόν απόλυτη σιγή από τους παγκόσμιους ηγέτες, οι περισσότεροι από τους οποίους περιμένουν να δουν τι είδος κυβέρνησης θα προκύψει.

Εξαίρεση αποτέλεσε ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος έσπευσε να πιστωθεί τις αποδόσεις του Μπενιαμίν Νετανιάχου τη νύχτα των εκλογών, πριν ακόμη αποσαφηνιστούν τα τελικά αποτελέσματα.

Παράλληλα, την Τετάρτη, ο Νετανιάχου έλαβε συγχαρητήρια από τον πρωθυπουργό της Σλοβενίας, Γιάνεζ Γιάνσα.

Την ίδια στιγμή, εκπρόσωπος της επικεφαλής της εξωτερικής πολιτικής της Ευρωπαϊκής Ένωσης επιβεβαίωσε στη Haaretz ότι η Ευρώπη θα συνεχίσει να εργάζεται για την προώθηση της «περιφερειακής σταθερότητας, της ασφάλειας και μιας δίκαιης και διαρκούς ειρήνης».

Στην πράξη, ωστόσο, το ενδεχόμενο επιβολής κυρώσεων κατά του Ισραήλ παραμένει στο τραπέζι.

Νωρίτερα τον Οκτώβριο, το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο είχε προειδοποιήσει εργολάβους και χρηματοπιστωτικά ιδρύματα να μην συμμετέχουν στην επέκταση των οικισμών, ενώ η Βρετανία διεύρυνε το πλαίσιο των κυρώσεων της ώστε να επιτρέπονται μέτρα κατά ατόμων και οντοτήτων που εμπλέκονται σε αυτήν.

Η δήλωση του Νετανιάχου την παραμονή των εκλογών ότι εξετάζει τη μετατόπιση της ισραηλινής οικονομίας προς δραστηριότητες βασισμένες σε κρυπτονομίσματα, άφησε λίγες αμφιβολίες για το ότι αντιλαμβάνεται τους κινδύνους που αντιμετωπίζει η χώρα.

«Δεν είναι μυστικό ότι η γενική ελπίδα στις ευρωπαϊκές πρωτεύουσες είναι ότι η σημερινή πολιτική του Ισραήλ θα αλλάξει, ώστε να επιτραπεί η βελτίωση των σχέσεων», δήλωσε Δυτικός διπλωμάτης στη Haaretz.

Ο ίδιος πρόσθεσε ότι οι χώρες που αντιτίθενται στη λήψη κυρωτικών μέτρων θα δυσκολευτούν να κρατήσουν αυτή τη στάση εάν η ισραηλινή πολιτική δεν αλλάξει — ειδικά αν η βία των εποίκων συνεχιστεί ανεξέλεγκτη και υπογραφούν κατασκευαστικά συμβόλαια στην περιοχή E1 της Δυτικής Όχθης.

Ένας άλλος διπλωμάτης σημείωσε ότι η Δυτική Όχθη αποτελεί την κύρια ανησυχία των Ευρωπαίων, αν και η αντιμετώπιση της ανθρωπιστικής κατάστασης στη Λωρίδα της Γάζας είναι επίσης επείγουσα, ιδιαίτερα καθώς πλησιάζει ο χειμώνας.

Οι δυτικές κυβερνήσεις εμφανίζονται διατεθειμένες να αποδεχθούν μια κυβέρνηση εθνικής ενότητας, ακόμη και υπό τον Νετανιάχου, εφόσον μπορούν να διατηρήσουν έναν διάλογο μαζί της.

Ωστόσο, μια τέτοια κυβέρνηση ελάχιστα θα βοηθούσε στην αποκατάσταση των διαταραγμένων σχέσεων του Ισραηλινού Πρωθυπουργού με τους Ευρωπαίους ηγέτες.

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