Η Τουρκία διαψεύδει κατηγορηματικά τις καταγγελίες περί ανάμειξής της στις ισραηλινές εκλογές

Κατηγορηματικά διαψεύδει το Κέντρο Καταπολέμησης της Παραπληροφόρησης της τουρκικής προεδρίας τις καταγγελίες περί ανάμειξης της Τουρκίας στις εκλογές του Ισραήλ, κάνοντας λόγο για σκόπιμη εκστρατεία παραπληροφόρησης με στόχο τη χειραγώγηση της κοινής γνώμης.

Σε ανακοίνωση που εκδόθηκε ως απάντηση σε δημοσιεύματα διεθνών μέσων ενημέρωσης και αναρτήσεις στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, η τουρκική πλευρά απορρίπτει στο σύνολό τους τις σχετικές καταγγελίες. «Οι ισχυρισμοί που εμφανίστηκαν σε ορισμένα διεθνή μέσα ενημέρωσης και πλατφόρμες κοινωνικής δικτύωσης, σύμφωνα με τους οποίους "η Τουρκία παρενέβη στις εκλογές του Ισραήλ", είναι εντελώς αβάσιμοι», αναφέρει.

Η ανακοίνωση χαρακτηρίζει τις σχετικές πληροφορίες μέρος οργανωμένης προσπάθειας παραπλάνησης της κοινής γνώμης, καλώντας τους πολίτες να μην τις θεωρούν αξιόπιστες.

«Οι συγκεκριμένοι ισχυρισμοί αποτελούν μέρος μιας σκόπιμης και απροκάλυπτης εκστρατείας παραπληροφόρησης, με στόχο τη χειραγώγηση της κοινής γνώμης. Παρακαλούμε θερμά το κοινό να μη δίνει βάση σε τέτοιου είδους ψευδείς ειδήσεις και ισχυρισμούς που αποσκοπούν στην παραπλάνησή του».

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