Τζώρτζογλου: "Η μητέρα μου είχε πιει χλωρίνη επειδή νόμιζε ότι ο πατέρας μου την απατούσε"

Ο Στράτος Τζώρτζογλου παραχώρησε συνέντευξη στο περιοδικό ok και αποκάλυψε πως η μητέρα του είχε πιει χλωρίνη επειδή πίστευε ότι ο σύζυγός της την απατούσε.

«Η μάνα μου όταν ημουν παιδιάκι, είχε ζηλέψει μία γυναίκα, που φλέρταρε τον πατέρα μου. Τσακώθηκε με τον πατέρα μου. Νόμιζε ότι τα έχουνε. Ο πατέρας μου δεν τα είχε, βέβαια, με αυτή τη γυναίκα. Ήταν πιτσιρίκα. Με γέννησε στα δεκαπέντε. Και εκείνη την ημέρα είχε πιει ένα μπουκάλι χλωρίνη, νομίζοντας ότι ο πατέρας μου την απατά. Και θυμάμαι, μπήκαμε μέσα στο σπίτι, στο Κερατσίνι μέναμε τότε. Και βλέπω τη μάνα μου κάτω και τη χλωρίνη δίπλα. Εκείνη την εποχή η χλωρίνη είχε και μία νεκροκεφαλή που έλεγε "Προσοχή". Την πήγαμε στο νοσοκομείο. Και εγώ πήγα πάλι στην εικονίτσα εκείνη της Παναγίας και του Χριστού. Και πραγματικά προσευχήθηκα μέσα από την ψυχή μου να αφιερώσω τη ζωή μου στην αγάπη, φτάνει να σωθεί η μάνα μου. Ήταν πραγματικά σαν να μίλαγα με το Θεό…», ανέφερε χαρακτηριστικά.

«Όντως, μετά από λίγες μέρες, παρόλο που κινδύνευσε, σώθηκε. Και πήγαμε σε ένα σινεμά. Θυμάμαι τη μάνα μου ευτυχισμένη να βλέπει την ασημένια οθόνη. Και σκέφτηκα ότι αν μπω στην οθόνη θα είναι πάντα ευτυχισμένη. Και αυτό έκανα αργότερα. Ουσιαστικά, μπήκα στην οθόνη, στην τηλεόραση, στο θέατρο. Και είπα "Έγινα για τη μάνα μου ηθοποιός, για να με βλέπει να είναι ευτυχισμένη"».

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