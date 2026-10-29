Χανιά: Εργαστήριο ανακύκλωσης για πλαστικές σακούλες με κατασκευή χρηστικού αντικειμένου

Ο δήμος Χανίων και η ΔΕΔΙΣΑ ΑΕ (ΟΤΑ) στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκή Εβδομάδας Μείωσης Αποβλήτων 2026 (EWWR 2026) θα πραγματοποιήσει τον Νοέμβριο στον Ρωσικό Στρατώνα, για το ενήλικο κοινό του, τρέσσερα τρίωρα εργαστήρια με στόχο την ανακύκλωση των υλικών.

Οι πλαστικές σακούλες αποτελούν ένα από τα πιο συνηθισμένα υλικά της καθημερινότητάς μας. Μέσα από τη δημιουργική επαναχρησιμοποίηση, ένα υλικό που θα κατέληγε στα απορρίμματα μπορεί να αποκτήσει νέα μορφή, λειτουργία και μεγαλύτερη διάρκεια ζωής. Το εργαστήριο, προσεγγίζει την έννοια της επαναχρησιμοποίησης μέσα από την πράξη, προτείνοντας έναν διαφορετικό τρόπο να βλέπουμε τα υλικά που μας περιβάλλουν: όχι μόνο ως απορρίμματα, αλλά και ως πιθανές πρώτες ύλες για νέες δημιουργίες. Στο 3ωρο βιωματικό εργαστήριο, οι συμμετέχοντες γνωρίζουν έναν δημιουργικό τρόπο αξιοποίησης για τις χρησιμοποιημένες πλαστικές σακούλες. Αρχικά γίνεται μια σύντομη εισαγωγή στις έννοιες της επαναχρησιμοποίησης, της ανακύκλωσης και του upcycling και συζητάμε πώς ένα καθημερινό υλικό μπορεί να μεταμορφωθεί και να αποκτήσει μια δεύτερη ζωή.

Στη συνέχεια, σύμφωνα με τους αρμόδιους της δράσης, οι συμμετέχοντες επεξεργάζονται τις πλαστικές σακούλες και δημιουργούν ένα νέο ανθεκτικό υλικό, το οποίο μπορούν να κόψουν, να συνδυάσουν και να ράψουν. Μέσα από τον πειραματισμό με χρώματα, διαφάνειες και διαφορετικούς συνδυασμούς πλαστικού, κάθε συμμετέχων σχεδιάζει και κατασκευάζει το δικό του χρηστικό αντικείμενο, όπως ένα μικρό τσαντάκι, θήκη ή τσάντα. Το τελικό αντικείμενο αποτελεί ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα του πώς ένα υλικό που προορίζεται για απόρριψη μπορεί, μέσα από τον σχεδιασμό και τη χειροποίητη δημιουργία, να αποκτήσει νέα χρήση και αξία.

Το εργαστήριο έχει ως στόχο: «Την ευαισθητοποίηση γύρω από τη μείωση των απορριμμάτων και την υπεύθυνη χρήση των υλικών / την κατανόηση της διαφοράς μεταξύ ανακύκλωσης, επαναχρησιμοποίησης και δημιουργικής αναβάθμισης (upcycling) / την ανακάλυψη νέων δυνατοτήτων αξιοποίησης ενός καθημερινού υλικού / την ανάπτυξη δημιουργικής και οικολογικής σκέψης / τον πειραματισμό με το χρώμα, τη σύνθεση και την υφή / την εξοικείωση με βασικές τεχνικές κατασκευής και ραφής / τη σύνδεση της περιβαλλοντικής ευαισθητοποίησης με τη χειροποίητη δημιουργία / την ενθάρρυνση μιας διαφορετικής αντίληψης απέναντι στα αντικείμενα, που συχνά αντιμετωπίζουμε ως «άχρηστα».

Το εργαστήριο δεν απαιτεί προηγούμενη εμπειρία. Όλα τα απαραίτητα εργαλεία και υλικά παρέχονται στο πλαίσιο της δράσης ενώ για τη συμμετοχή στα τμήματα απαραίτητη είναι η έγκυρη εκδήλωση ενδιαφέροντος στο τμήμα Πολιτισμού του δήμου Χανίων με τηλεφωνική εγγραφή, και στο τηλέφωνο 2821341613. Για τη συμμετοχή στα τμήματα θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας και είναι με δωρεάν συμμετοχή.

Η δράση υλοποιείται στο πλαίσιο του προγράμματος που πραγματοποιεί ο δήμος Χανίων για την ανάδειξη της άυλης πολιτιστικής κληρονομιάς των Χανίων, με σχετικά βίντεο, που παρουσιάζουν μία σειρά από παραδοσιακά επαγγέλματα, που τείνουν να εξαφανιστούν.

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