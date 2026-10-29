Νέοι ΚΑΔ: Το Οικονομικό Επιμελητήριο ζητά παράταση μέχρι τις 31 Δεκεμβρίου

Τη μετάθεση της προθεσμίας για τη διόρθωση, τη μεταβολή ή την αφαίρεση των Κωδικών Αριθμών Δραστηριότητας (ΚΑΔ), που προέκυψαν από την αυτόματη αντιστοίχιση των παλαιών ΚΑΔ 2008 με τους νέους ΚΑΔ 2025, έως τις 31 Δεκεμβρίου 2026, ζητά το Οικονομικό Επιμελητήριο της Ελλάδας (ΟΕΕ).

Η ισχύουσα προθεσμία λήγει την Παρασκευή 30 Οκτωβρίου, με το ΟΕΕ να επισημαίνει ότι τα προβλήματα που παρουσιάστηκαν κατά τη διαδικασία αντιστοίχισης δημιουργούν δυσκολίες τόσο στις επιχειρήσεις όσο και στους λογιστές – φοροτεχνικούς.

Τεχνικά προβλήματα και ασάφειες στους νέους κωδικούς

Το αίτημα για παράταση διατυπώνεται με επιστολή του προέδρου του ΟΕΕ, Κωνσταντίνου Κόλλια, προς τον διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων, Γιώργο Πιτσιλή, τον υπουργό Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, Κυριάκο Πιερρακάκη, και τον υφυπουργό Δημήτρη Μαρκόπουλο.

Σύμφωνα με το Επιμελητήριο, κατά την αυτόματη αντιστοίχιση των παλαιών κωδικών με το νέο σύστημα καταγράφηκαν τεχνικά και συστημικά προβλήματα, ενώ σημαντικές ασάφειες στην ονοματολογία των νέων ΚΑΔ δυσχέραναν τη διαδικασία.

Τα ζητήματα αυτά, όπως τονίζεται, επηρεάζουν την εύρυθμη λειτουργία των επιχειρήσεων και αυξάνουν τον φόρτο εργασίας των λογιστών – φοροτεχνικών, οι οποίοι καλούνται να διαχειριστούν μεγάλο όγκο δεδομένων μέσα σε ασφυκτικά χρονικά περιθώρια.

Κίνδυνος προστίμων για τις επιχειρήσεις

Το ΟΕΕ υπογραμμίζει ότι η παράταση κρίνεται αναγκαία, προκειμένου να ολοκληρωθεί ομαλά και με ακρίβεια η αντιστοίχιση με τους νέους ΚΑΔ, οι οποίοι ισχύουν από την 1η Μαρτίου 2026.

Όπως επισημαίνει ο Κωνσταντίνος Κόλλιας, χωρίς την παροχή επιπλέον χρόνου υπάρχει ο κίνδυνος επιχειρήσεις να βρεθούν αντιμέτωπες με κυρώσεις και πρόστιμα για εκπρόθεσμες μεταβολές, βάσει του άρθρου 53 του Κώδικα Φορολογικής Διαδικασίας.

Το αίτημα του Οικονομικού Επιμελητηρίου αποσκοπεί, επομένως, στην παροχή επαρκούς χρόνου για τη διόρθωση τυχόν λαθών και την ορθή καταχώριση των στοιχείων, ώστε η μετάβαση στο νέο σύστημα ΚΑΔ να πραγματοποιηθεί χωρίς πρόσθετες επιβαρύνσεις για τις επιχειρήσεις και τους επαγγελματίες.

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