Πολλοί πετούν τους φελλούς από τα μπουκάλια κρασιού - Ποια η χρησιμότητά τους

Δεν σας αδικούμε, διότι μπορεί να μην γνωρίζατε ότι ένας φελλός μπορεί να αποδειχθεί ιδιαίτερα χρήσιμος για τα φυτά που μεγαλώνουν σε γλάστρες. Αν και η ιδέα αυτή μπορεί να φαίνεται ασυνήθιστη, η επαναχρησιμοποίησή του προσφέρει ορισμένα πρακτικά πλεονεκτήματα στα φυτά.



Ένα πώμα από φελλό δεν είναι μόνο για μπουκάλια -Μπορεί να είναι χρήσιμο σε όλο το σπίτι, ειδικά στο πλυντήριο πιάτων. Υπάρχουν διάφοροι τρόποι χρήσης του φελλού στις γλάστρες – είτε στον πυθμένα, είτε αναμεμειγμένοι με το χώμα.

Ένας τρόπος αξιοποίησής τους είναι ως υλικό αποστράγγισης. Ανάλογα με το μέγεθος της γλάστρας, μπορείτε να τοποθετήσετε μερικούς φελλούς στον πυθμένα. Παράλληλα, είναι ελαφριοί και μπορούν να συμβάλουν στην θερμομόνωση, προστατεύοντας σε κάποιο βαθμό τις ρίζες των φυτών του μπαλκονιού από το κρύο.

Μια άλλη χρήση είναι να κόψετε μικρά κομμάτια φυσικού φελλού για να βελτιώσετε τη δομή του χώματος. Πολλά φυτά στις γλάστρες αναπτύσσονται καλύτερα όταν οι ρίζες τους βρίσκονται σε αφράτο και καλά αεριζόμενο έδαφος. Αντίθετα, το πολύ συμπιεσμένο χώμα συγκρατεί υπερβολική υγρασία, περιορίζει την κυκλοφορία του οξυγόνου και μπορεί να οδηγήσει σε προβλήματα ανάπτυξης ή ακόμη και σε σάπισμα των ριζών. Αυτό αφορά ιδιαίτερα τα αρωματικά φυτά, τα παχύφυτα, τα μεσογειακά είδη και τα φυτά με λεπτές ρίζες. Κόβοντας, λοιπόν, τους φυσικούς φελλούς σε μικρά κομμάτια και αναμειγνύοντάς τα με το χώμα, μπορείτε να δημιουργήσετε μια πιο χαλαρή δομή, καθώς τα κομμάτια λειτουργούν σαν μικρά διαχωριστικά που αφήνουν κενά αέρα ανάμεσα στα σωματίδια του εδάφους.

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