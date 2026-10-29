«Χωριάτικο»: Προσωρινά κρατούμενος ο ιδιοκτήτης της αλυσίδας – Τι υποστήριξε στην απολογία του

Την προφυλάκιση του ιδιοκτήτη, ο οποίος φέρεται να είχε τον ρόλο του «μεγάλου αφεντικού» στην υπόθεση της αλυσίδας «Το Χωριάτικο», αποφάσισαν ανακριτής και εισαγγελέας μετά την απολογία του. Αντίθετα, ο γιος του αφέθηκε ελεύθερος με περιοριστικούς όρους και την επιβολή χρηματικής εγγύησης.

Συνολικά, έξι από τους 12 κατηγορούμενους που οδηγήθηκαν σήμερα (29/10) ενώπιον ανακριτή και εισαγγελέα κρίθηκαν προσωρινά κρατούμενοι.

Ο ιδιοκτήτης αμφισβητεί την ύπαρξη απάτης

Ο επονομαζόμενος «Mr Χωριάτικο» κατά την απολογία του ενώπιον της ανακρίτριας για την υπόθεση του κυκλώματος φοροδιαφυγής αμφισβήτησε την ύπαρξη απάτης.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο βασικός κατηγορούμενος υποστηρίζει ότι τα πραγματικά περιστατικά που περιγράφονται στη δικογραφία αφορούν φορολογικές παραβάσεις και όχι το αδίκημα της απάτης, καθώς, όπως φέρεται να αναφέρει, δεν έχει αποκρύψει φορολογητέα ύλη.

Στην υπερασπιστική του γραμμή, ο ιδιοκτήτης της αλυσίδας επικαλείται τις φορολογικές δηλώσεις που έχουν υποβληθεί, υποστηρίζοντας ότι από αυτές προκύπτουν τα ποσά που του αποδίδονται. Απαντώντας, παράλληλα, στο ζήτημα των εταιρειών που εμφάνιζαν οφειλές και συνέχισαν τη λειτουργία τους υπό διαφορετικούς διαχειριστές, φέρεται να υποστηρίζει ότι οι αλλαγές έγιναν με στόχο τη συνέχιση της επιχειρηματικής δραστηριότητας και όχι την αποφυγή πληρωμής των οφειλών προς το Δημόσιο.

Κατά τους ισχυρισμούς του, η πρόθεση ήταν να ενταχθούν τα χρέη σε ρυθμίσεις, ενώ σε ορισμένες περιπτώσεις αυτό είχε ήδη επιτευχθεί. Ο ίδιος φέρεται, ακόμη, να απορρίπτει την εκδοχή ότι οι εταιρείες αποτελούσαν ευκαιριακά σχήματα, επικαλούμενος την παρουσία του στον συγκεκριμένο χώρο από το 1996 και υποστηρίζοντας ότι επιδίωκε τη διατήρηση και την ανάπτυξή τους.

Eπικαλείται σοβαρά προβλήματα υγείας

Στο απολογητικό υπόμνημα που φέρεται να έχει καταθέσει, ο βασικός κατηγορούμενος επικαλείται σοβαρά προβλήματα υγείας και αναφέρεται στο ανήλικο παιδί του, ζητώντας, σε περίπτωση που κριθεί αναγκαία η επιβολή περιοριστικών μέτρων, να εξεταστεί το ενδεχόμενο κατ’ οίκον περιορισμού με ηλεκτρονική επιτήρηση.

Η διαδικασία των απολογιών βρίσκεται σε εξέλιξη, με τέσσερις κατηγορουμένους να έχουν κριθεί μέχρι στιγμής προσωρινά κρατούμενοι και έξι να έχουν αφεθεί ελεύθεροι με περιοριστικούς όρους, ενώ σε ορισμένες περιπτώσεις έχει επιβληθεί και χρηματική εγγύηση.

Πηγή: reader.gr

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