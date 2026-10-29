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ΚΟΣΜΟΣ

Οι κατηγορίες για νοθεία «αποκαλύπτουν τον φόβο» του Νετανιάχου, δηλώνει ένα από τα αραβικά κόμματα

ισραήλ εκλογές
clock 21:06 | 29/10/2026
writer icon newsroom ekriti.gr
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Οι κατηγορίες για εκλογική νοθεία που εξαπέλυσε το στρατόπεδο του Μπενιαμίν Νετανιάχου εναντίον των αραβικών κομμάτων «αποκαλύπτουν τον φόβο» του απερχόμενου πρωθυπουργού μπροστά στα εκλογικά κέρδη που σημείωσαν τα αραβικά κόμμα, ανακοίνωσε σήμερα ένα από αυτά η Ενοποιημένη Λίστα.

«Η κοινότητά μας πήγε στις κάλπες σε απάντηση στα εγκλήματα του Νετανιάχου» και των ακροδεξιών συμμάχων του, τόνισε η Ενοποιημένη Λίστα, καταγγέλλοντας μια μακρά εκστρατεία «για την απονομιμοποίηση» της αραβικής ψήφου.

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