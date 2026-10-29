Ιωάννα Παλιοσπύρου: «Δέχομαι κάποια απειλητικά μηνύματα στα social media για τη ζωή μου»

Έξι χρόνια έχουν περάσει από την επίθεση με βιτριόλι που δέχτηκε η Ιωάννα Παλιοσπύρου. Η ίδια σε συνέντευξή της μίλησε ανοιχτά για τα απειλητικά μηνύματα που λαμβάνει μέσω των social media, εκφράζοντας παράλληλα την ανησυχία της για το ενδεχόμενο αποφυλάκισης της γυναίκας που της επιτέθηκε

«Το έχει δηλώσει η ίδια ότι έχει μια εμμονή μαζί μου. Δέχομαι κάποια απειλητικά μηνύματα στα social media για τη ζωή μου. Δεν ξέρω εάν είναι η ίδια η κάποιος από το περιβάλλον της. Αυτά τα μηνύματα διαφέρουν και σχετίζονται με το πρόσωπό μου. Είναι συγκεκριμένα. Υπάρχουν και δημόσια και τα έχω καταθέσει εκεί που πρέπει να τα καθέσω», ανέφερε.

«Η γυναίκα που μου επιτέθηκε δεν έχει μετανιώσει ούτε έχει σωφρονιστεί, δεν πρέπει να αποφυλακιστεί», πρόσθεσε.

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